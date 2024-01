Tali e Quali, riassunto terza puntata: vincitore, classifica e prossime imitazioni

Siamo alla terza puntata di Tali e Quali, lo show musicale condotto da Carlo Conti su Rai1 sabato 27 gennaio, che vede protagoniste persone comuni e una giuria che nel tempo abbiamo imparato ad apprezzare: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e l'imitatore Ubaldo Pantani nei panni di Flavio Insinna. Prima di scoprire cosa è successo il questa sera in diretta, ricordiamo le imitazioni della serata: Ligabue, Alessandra Amoroso, Beyoncé, Mango, Katy Perry, Pupo, Justin Timberlake, Nina Zilli, Steven Tyler degli Aerosmith e Claudio Baglioni.

Il riassunto della puntata del 27 gennaio di Tali e Quali 2024

Durante la terza puntata di Tali e Quali il primo a esibirsi è Antonio Vassallo, che porta in scena un Pupo credibile per quanto riguarda la voce e un po' meno in termini di aspetto. Per la prima volta Malgioglio afferma che un'esibizione "è stata molto gradevole", ma il pubblico si lascia andare a un rumore di sottofondo che lascia trapelare dell'incredulità per quanto appena ascoltato. La seconda a salire sul palco è Cecilia Sordoni (Alessandra Amoroso), la cui voce è molto somigliante a quella dell'artista, soprattutto nel ritornello di "Comunque Andare". Il giudice più temuto del programma inizia con i suoi "sentiti apprezzamenti": "Quando cantavi sembrava che avessi uno gnocco nella gola". Francesco Rossi è invece Claudio Baglioni ("Amore bello"), che riceve una standing ovation da parte del pubblico, con tanto di coro - "Bravo, Bravo" - anche se non convince Malgioglio: "Nella parte finale sei stato disastroso". A questo punto viene inquadrato il figlio del concorrente e Giorgio Panariello fa una battuta: "Attento che le mani sul viso poi diventano quattro, a vederlo è anche bello grosso..."

Il quarto concorrente è Alessandra Procacci che deve essere tale e quale a Beyoncé ("Crazy in Love"), ma ci riesce poco: "Lei è una tigre, tu sei una gattina piacevole", commenta Malgioglio prima dell'esibizione di Enea Platania nelle vesti di Mango con "La rondine", grazie a cui riceve la seconda standing ovation della serata (la prima per lui). "Più che un mango mi sembravi un kiwi, però è stata un'interpretazione piacevole", dice il paroliere, arrabbiatosi quando il pubblico ha reagito male alla frase del mango come frutto. "Io dico quello che sento", afferma il giudice, mentre Panariello ribatte: "Con le mani sulle orecchie mi sa che non senti benissimo", riferendosi ancora una volta al costume della serata.

Eleonora Costanzo interpreta invece Katy Perry ("Firework") e non lo fa benissimo. In questa occasione Malgioglio svela che all'artista piace usare l'aspirapolvere per rilassarsi, esattamente come fa lui, e poi aggiunge che "a lei piacciono tutte le cose che piacciono a me". Quindi Carlo Conti gli chiede: "Ti senti un po' Katy Perry?", e lui risponde: "No, beh... Posso anche esserci dentro, no? Soltanto dentro però". Il conduttore allora continua a scherzare: "Ecco di chi sono quelle mani". Al di là delle battute, la concorrente non lo convince perché: "Hai urlato molto, non mi hai dato pathos. Lo fa anche lei, ma sa trattenere la voce quando canta".

Silvia Cecchini veste i panni di Nina Zilli ("Per sempre"), molto più rassomigliante all'artista per la voce che per l'aspetto: "Di lei non c’era assolutamente nulla", sbotta Cristiano Malgioglio. A interpretare Justin Timberlake è invece Lorenzo Summa ("Can't stop the feeling"), convincendo persino il paroliere: "Bravissimo", commenta. Michele Minneci sorprende tutti con il suo Ligabue ("Questa è la mia vita") tanto da meritarsi una standing ovation, la terza della puntata, e ottenere consensi da tutti i giudici. “Il Ligabue di questa sera è uno dei migliori che abbiamo visto a Tali e quali”, dice Panariello. Anche Loretta Goggi si congratula per la performance. Infine, gli ultimi a salire sul palco sono i Big Ones che portano in scena gli Aerosmith ("I don't want to miss a things") e il cui frontman è molto simile a Steven Tyler sia per quanto riguarda l'aspetto, sia vocalmente.

Le prossime imitazioni e la classifica finale

Le prossime imitazioni sono quelle di Zucchero, Britney Spears, Lucio Dalla, Adele, Marcella Bella, Elvis Presley e i Rockets. A vincere la terza puntata di Tali e Quali è Enea Platania (Mango), seguito in seconda posizione da Michele Minneci nei panni di Ligabue, mentre a chiudere il podio sono i Big One nelle vesti degli Aerosmith. Al quarto posto troviamo invece Francesco Rossi con il suo Claudio Baglioni, al quinto Lorenzo Summa con Justin Timberlake, al sesto Silvia Cecchini (Nina Zilli), e al settimo Cecilia Sordoni (Alessandra Amoroso). Infine, a chiudere la Top Ten sono Antonio Vassalli con Pupo (ottava posizione), Alessandra Procacci con Beyoncé (nona) ed Eleonora Costanzo con Katy Perry (decima). Infine, ricordiamo l'esilarante esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nel ruolo di Heather Parisi.