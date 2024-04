Tananai in mutande su Rai2 (e mostra il tatuaggio): il video

"Non so se avete visto ma sulle mie mutande c'era Babbo Natale". Così Tananai scherza a Stasera c'è Cattelan subito dopo essersi calato i pantaloni per far vedere i suoi due nuovi tatuaggi, due stelle. Un momento comico che ha fatto sorridere sia Alessandro Cattelan sia il suo ospite. E proprio mentre il cantante si stava sistemando la camicia e stava allacciando la cintura ecco che il conduttore annuncia a gran voce che nel pubblico si è formata la "curva Tananai". Un gruppo di fan sfegatate sono state chiamate al centro studio perché si sono fatte un tatuaggio a tema Tananai.

Lo stesso cantautore è rimasto molto sorpreso nello scoprire quante fossero le persone con un tattoo a lui dedicato. Il siparietto si è concluso tra le risate e le fan felici sono tornate al loro posto.