Temptation Island raddoppia, in autunno torna protagonista l'amore (con nuove coppie): l'indiscrezione

Di Temptation Island si sta parlando molto in questi giorni, e ciò non sorprende visto che settimana prossima, più precisamente giovedì 27 giugno, inizierà l'undicesima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Ma ora è balzata all'occhio una notizia interessante legata proprio alla stagione 2024: in autunno andrà in onda una seconda edizione con un cast tutto rinnovato. Insomma, pare che Temptation Winter sia stato cancellato definitivamente per lasciare il posto a un altro ciclo di puntate dello show che lo scorso anno ha visto protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, tra i tanti. Scopriamo insieme cosa è emerso nelle ultime ore.

Temptation Island raddoppia

È stato Davide Maggio a lanciare la notizia di una seconda edizione di Temptation Island, ma se si tratti di un ritorno alla versione vip non è dato saperlo. Ricordiamo, però, che già in passato personaggi famosi sono stati protagonisti del reality show nel raddoppio autunnale, ovvero nel 2018 e nel 2019, quando alla conduzione c'erano rispettivamente Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, quindi è possibile che ciò accadrà anche nella prossima stagione televisiva. È chiaro invece che i casting sono già aperti (lo ha confermato Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro della De Filippi, in una storia sul suo profilo Instagram) e che nel mese di agosto dovrebbero partire le registrazioni delle nuove puntate che verranno poi trasmesse su Canale 5 in autunno, con un cast del tutto nuovo ma nella stessa località, ovvero in Sardegna, all'Is Morus Relais.

Stando alle ultimissime news al riguardo, fornite da Lorenzo Pugnaloni, è probabile che Filippo Bisciglia conduca anche la seconda edizione e sembra ci sia una buona possibilità di vedere delle coppie vip alle prese con i propri sentimenti.