Temptation Island, l'accusa: "L'autore ha suggerito cosa dire, si sente tutto". L'audio

"Ascoltate bene.. la grande bugia di Mediaset", "Autore suggerisce cosa dire sentite tutto finto", "Ascolta bene". Sono queste alcune delle frasi che accompagnano un video che gira su TikTok e che accuserebbe il programma Temptation Island - la cui quarta puntata è andata in onda ieri, giovedì 18 luglio, su Canale 5 - di essere pilotato. Un'accusa molto grave e che, onestamente, non ha alcun riscontro oggettivo.

Ad ogni modo, il filmato in questione fa riferimento a un momento in cui la fidanzata Gaia sta parlando con il tentatore Jakub. I due sono vicini, si guardano intensamente negli occhi e poi lei chiede a lui: " Sono tanto pandino?". Poi all'improvviso si sente, in sottofondo: "Usciresti con me?" e lei, esattamente poco dopo, chiede al tentatore: "Usciresti con me?!".

Il dibattito e il filmato

Secondo alcuni telespettatori, quindi, un autore avrebbe suggerito questa frase alla fidanzata. "Me ne sono accorta anche io e sono andata a risentirlo su Mediaset Play. Lei ripete proprio la frase", assicura un'utene su TikTok. Altri commenti simili: "Continuate pure a guardare, è tutto organizzato", "Guarda caso lei ripete proprio la stessa frase proprio in quel momento". Insomma: è partita la teoria della cospirazione. Eppure la verità sembra più facile del previsto. Come suggerito da altri utenti, mentre Gaia e Jakub parlavano, poco distante da loro c'erano gli altri concorrenti che stavano giocando a "obbligo o verità". Evidentemente qualcuno, proprio in quel momento, deve aver cheisto: "Usciresti con me?". Da qui, l'equivoco.

