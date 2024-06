Temptation Island 2024, chi sono Alessia e Lino: età, lavoro e presentazione

A "Temptation Island 2024" Alessia e Lino si presentano come una delle coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5, con la speranza di risolvere i loro problemi durante il percorso. Lei accusa il fidanzato di tradimento: è davverò così?

Chi sono Alessia e Lino: chi sono

Alessia (30 anni) e Lino (29) stanno insieme da quattro anni e vivono a Napoli, ma non convivono. Alessia ha deciso di partecipare a "Temptation Island" perché sospetta che Lino la tradisca e si sente esausta di rincorrere un ragazzo che considera immaturo. Lino, dal canto suo, desidera più libertà e spera che il programma possa aiutare a migliorare la situazione. Dice lei nella presentazione: "Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo". Lui risponde: "Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà".

Chi sono Alessia e Lino: i problemi di coppia

Il loro rapporto è caratterizzato da frequenti litigi e incomprensioni. Alessia è frustrata dalla mancanza di fiducia e maturità di Lino, mentre lui sente il bisogno di avere più spazio per se stesso. Un esempio tipico dei loro scontri è rappresentato dalla risposta di Alessia durante una discussione: "Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?". A questa provocazione, Lino ha risposto: "Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita".

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Gaia e Luca (24 e 32 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni) e Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

