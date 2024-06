Temptation Island 2024, chi sono Gaia e Luca: età, lavoro e presentazione

Una storia tra amore e tradimenti: in questo spazio ci occupiamo di Gaia e LAuca, una delle coppie protagoniste della versione 2024 di "Temptation Island 2", il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5.

Chi sono Gaia e Luca: chi sono

Gaia Vimercati, 24 anni, vive a Riccione. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 5mila follower, condivide foto della sua vita quotidiana, anche se la sua professione non è nota. L'ultima foto con il fidanzato Luca risale ai primi giorni del 2023. Luca Bad è un rapper dal 2006 e un MC professionista, originario del Salento ma residente a Riccione. La loro relazione dura da un anno e otto mesi, ma è stata messa alla prova dai tradimenti di Luca. Gaia ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per capire se Luca è veramente innamorato di lei, nonostante i suoi comportamenti contraddittori.

Chi sono Gaia e Luca: i problemi di coppia

Gaia ha contattato il programma perché Luca l'ha tradita per ben tre volte durante la loro relazione. Nonostante ciò, la ragazza ha scelto di perdonarlo perché lo ama; al contempo ha espresso preoccupazione sul fatto che le azioni di Luca non corrispondono alle sue parole d'amore. Lui, consapevole delle sue azioni, è d'accordo sulla necessità di partecipare a "Temptation Island" per dimostrarle il suo impegno e migliorare come partner. Luca ha dichiarato: "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo". La coppia partecipa al programma con l'obiettivo di rafforzare la loro relazione e risolvere le loro problematiche. I falò del reality ci diranno qualcosa in più su di loro.

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni), Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

