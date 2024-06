Temptation Island 2024, chi sono Jenny e Tony: età, lavoro e presentazione

A "Temptation Island 2024" Jenny e Tony si presentano come una delle coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5, con la speranza di risolvere i loro problemi durante il percorso. Se riusciranno a costruire un dialogo per vivere il proprio futuro in serenità è tutto da scoprire.

Chi sono Jenny e Tony: chi sono

Jenny (26) e Tony (41) stanno insieme da cinque anni e convivono a Catania. Jenny ha scritto a "Temptation Island" perché sente che Tony non le permette di vivere la sua vita liberamente e nutre forti dubbi sulla sua fedeltà. Tony partecipa per accontentare Jenny, sostenendo di essere solo protettivo, non limitante. Dichiara Jenny: "Quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua". Jenny descrive Tony come un uomo che viaggia spesso e che è sempre circondato da donne. Lui risponde: "Ma non l'ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo". Tony si difende così dalle accuse di Jenny, la quale rimane scettica: "Sei un attore da Oscar".

Chi sono Jenny e Tony: i problemi di coppia

Il rapporto tra Jenny e Tony è segnato da una profonda mancanza di fiducia. Jenny ha raccontato: "Una ragazza mi ha contattata e mi ha iniziato a mandare le foto delle sue conversazioni con Tony. Lui ha scritto ‘che bel culetto' sotto la foto di questa ragazza". Tony ha cercato di giustificarsi dicendo che il suo profilo era stato hackerato, ma Jenny non gli crede: "Tony non mi consente di vivere la mia vita".

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni) e Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

