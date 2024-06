Temptation Island 2024, chi sono Martina e Raul: età, lavoro e presentazione

Andiamo alla scoperta di Martina e Raul, una delle coppie protagoniste di "Temptation Island 2024", il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5. L'obiettivo della coppia è quello di capire definitivamente se possono superare le difficoltà legate alla gelosia di Raul e valutare la possibilità di una vita insieme.

Chi sono Martina e Raul: chi sono

Martina De Ioannon ha 26 anni e vive a Roma, dove lavora presso il "Ristorante Da Dante", un locale noto nella capitale e frequentato da molte celebrità, tra cui Mahmoood e Francesco Totti. Il profilo Instagram del ristorante testimonia la sua popolarità. Di Raul Dumitras si sa che condivide con Martina la passione per i viaggi, come dimostrano i numerosi scatti sul suo profilo Instagram, che lo ritraggono in diverse parti del mondo, dall’Italia alla Thailandia. L'ultimo post insieme a Martina è del 20 maggio, quando sono stati fotografati in un ristorante a Ponte Milvio.

Chi sono Martina e Raul: i problemi di coppia

Martina ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per affrontare l'eccessiva gelosia di Raul, che definisce "geloso e possessivo". La coppia, fidanzata da 10 mesi, aveva già avuto problemi in passato a causa della gelosia di Raul, che ha portato a una rottura due anni prima. Martina ha spiegato nella clip di presentazione: "Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché questa gelosia può condizionare la mia libertà". Raul, dal canto suo, non si vede come una persona gelosa o possessiva, ma piuttosto molto innamorata e desiderosa di trascorrere più tempo con Martina: "La mia gelosia non è in realtà così grave. Sono semplicemente tanto innamorato e voglio passare più tempo possibile con lei, la convivenza ci può aiutare".

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni), Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera