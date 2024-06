Temptation Island 2024, chi sono Siria e Matteo: età, lavoro e presentazione

Siria è stata protagonista di uno sbalorditiva dieta (85 kg persi), capace di mettere in discussione la solida coppia che forma con Matteo. In cerca di risposte, i due partecipano adesso a "Temptation Island 2024", reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5. Leggiamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Siria e Matteo: chi sono

Siria Pingo, 22 anni, originaria di Gela, vive a Massa Carrara e lavora come impiegata amministrativa. La sua trasformazione fisica è stata notevole, avendo perso 85 kg negli ultimi due anni, passando da 130 kg al suo peso attuale. Matteo Vitali, il suo fidanzato da sette anni, mantiene un profilo Instagram poco attivo con circa 300 followers, e poche informazioni su di lui sono disponibili. L'ultima foto insieme dei due risale a novembre 2019, in occasione del 18° compleanno di Siria.

Chi sono Siria e Matteo: i problemi di coppia

Siria ha contattato "Temptation Island" per mettere alla prova l'amore di Matteo dopo la sua drastica perdita di peso. "Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha spiegato nella clip di presentazione. Siria desidera divertirsi e mostrare chi è diventata, verificando se Matteo apprezza la sua nuova versione. Matteo, invece, è infastidito dall'attenzione che Siria riceve dagli altri ragazzi e ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla partecipazione al programma, affermando che nel loro rapporto tutto va bene.

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera