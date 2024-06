Temptation Island 2024, chi sono Vittoria e Alex: età, lavoro e presentazione

Cosa riserverà il futuro a Vittoria e Alex? Riusciranno a superare le ingombranti e frequenti incomprensioni che rischiano di minare il loro rapporto? Leggiamo qualcosa in più su una delle coppie protagoniste di "Temptation Island 2024", il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da giovedì 27 giugno dalle 21.20 su Canale 5.

Chi sono Vittoria e Alex: chi sono

Vittoria ha 34 anni e ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per ottenere una risposta definitiva sul futuro della sua relazione con Alex, che dura da un anno e nove mesi. Vittoria ha spiegato nella clip di presentazione che lui non la fa sentire inclusa nella sua vita, sottolineando un episodio significativo: non è stata invitata alla festa di compleanno di Alex, dove erano presenti anche donne, nonostante lui avesse dichiarato che sarebbe stata una serata solo per uomini. Questo episodio ha portato Vittoria a dubitare della sincerità e dell'impegno di Alex nei suoi confronti. Lui ha cercato di difendersi, affermando che la festa si è svolta in un locale pubblico con uomini e donne presenti, e che lui non aveva organizzato l'evento. I due partecipano al programma per capire se possono superare queste incomprensioni e continuare la loro relazione, affrontando anche il difficile falò di confronto.

Chi sono Vittoria e Alex: i problemi di coppia

Vittoria ha contattato il programma perché sente il bisogno di chiarire una volta per tutte se Alex è veramente intenzionato a stare con lei. La sua principale preoccupazione riguarda la mancanza di inclusività e il comportamento ambiguo di lui, che la porta a sentirsi esclusa dalla sua vita. Alex da parte sua sostiene che la sua gelosia e le accuse di Vittoria sono infondate, ma ammette che il programma potrebbe essere un'occasione per dimostrare il suo impegno. La coppia spera di trovare risposte definitive sul futuro della loro relazione attraverso il percorso a "Temptation Island". Si preannunciano dei faccia a faccia molto intensi.

Le altre coppie di Temptation Island 2024

Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni).

