Temptation Island, Tony confessa: "Ho una doppia vita. Ecco cosa faccio in Thailandia". La fidanzata Jenny reagisce così

In alto il video con le parole di Tony

È tornato in onda su Canale 5 il programma tv Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Subito sono state presentate le nuove coppie e subito si è creata la prima dinamica. I protagonisti sono Jenny e Tony, fidanzati da 5 anni. Secondo Jenny, Tony avrebbe più volte nascosto dei messaggi. Non solo. Lei non gradisce minimamente che lui (che lavora nei locali) non la renda partecipi di alcuni viaggi di lavoro, come quelli in Thailandia. Anche di questo Tony parla durante il primissimo video dell'edizione 2024. Cosa ha detto?

Le parole di Tony

Le fidanzate vengono invitate nel pinnettu per prendere visione del primo filmato. Il protagonista e Tony che, come in un lungo flusso di coscienza, afferma: "Mi aspetto di cambiare in questo percorso; avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Avevo la mia vecchia vita con questo Mr. Hyde che prendeva il sopravvento sulle situazioni e poi è arrivata Jenny e ha fatto breccia. Lei il mio mister Hyde non lo conosceva”.

Lei è shockata. Lui continua: “Penso di saperlo gestire, ci provo. Finora ci sono riuscito ma non so fino a quando mi potrà andare bene. Quando lei non c’è, Mister Hyde prende il sopravvento e riaffiora la mia vecchia vita”. Lei chiede alle compagne: “Non sto capendo, ora ce l’ha?”. Loro annuiscono. Lui va vanti imperterrito: “Vado nei locali e se lei è con me non mi sento me stesso, mi sento diverso. Quando non c’è lei con le ragazze ho un altro atteggiamento, con doppi sensi come se ci stessi provando, quel dubbio io lo lascio sempre. Sondo il terreno per capire quante possibilità ho. Per capire quanto posso piacere, se si può dire. Ti lascio immaginare i miei caffè, prima erano tanti. Ormai con lei.. ne ho presi molti di meno, quasi dimezzati”.

La reazione di lei

Lei, durissima, commenta: “Che ca**o di problemi ha questo?”. Tony conclude: “Lei non la porto in Thailandia così posso essere me stesso e gestire il mio lavoro e qualche intervento di tanto in tanto. Per questo magari non la porto con me. All’estero prevale Mr Hyde. Lei lo immagina, ma non ha mai avuto la concerna”. Lei conclude: “Ma è scemo? Secondo me è nel suo mondo totale. Cioè, è un cogli**e. Quindi ha più donne?”.