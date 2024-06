Temptation Island, la storia di Siria e Matteo. Lei: "Ho perso 85 kg, voglio divertirmi"

Estate fa rima con Temptation Island, il reality prodotto da Maria De FIlippi e condotto da Filippo Bisciglia. Lo show prenderà il via il 13 giugno e piano piano scopriremo tutte le coppie coinvolte nel viaggio nei sentimenti. I primi due sono Siria Pingo e Matteo Vitali, fidanzati da 7 anni.

A scrivere al programma è Siria poiché ha perso 85 kg e si sente cambiata in ogni aspetto della sua vita. La 22enne, nel filmato di presentazione spiega: "Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha dichiarato alle telecamere, "Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi". Poi è stato il turno di Matteo: "La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene".

Siria Pingo e Matteo Vitali su Instagram

Siria ha 22 anni, è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara, in Toscana. Su Instagram è molto attiva, condivide molte foto, ed è seguita da circa 3 mila followers. Matteo, invece, ha un profilo Instagram ma non è aggiornato dal 2017.