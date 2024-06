Temptation Island, "squalificata una coppia". Il motivo

Con l'Isola dei Famosi ormai alle spalle, il pubblico di Canale 5 è pronto ad accogliere un nuovo reality. Si tratta di Temptation Island, il famoso viaggio nei sentimenti in cui delle coppie (solitamente in crisi) vengono messe a dura prova. Gli uomini in un vilaggio e le donne in un altro. Per i gruppi, rispettivamente, tentatrice e tentatori pronti a farli "cadere nelle loro trappole". Solo gli amori più forti e sinceri riescono a resistere.

Logicamente, come ogni programma tv, anche Temptation Island ha un regolamento che deve essere rispettato. Tuttavia, sembra che una coppia non lo abbia capito veramente. Stando a quanto riportato da Novella2000, infatti, due fidanzati sarebbero stati squalificati a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni.

Una coppia squalificata? Il motivo (presunto)

Secondo il sito di gossip, infatti, a una delle fidanzate sarebbero giunti molti filmati del fidanzato. Filmati che, evidentemente, l'hanno fatta andare su tutte le furie. A quel punto lei, arrabbiata, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Di fronte al diniego del ragazzo, sarebbe scoppiato il caos. Al momento non è noto né di quale coppia si tratti né se effettivamente le cose siano andate in questa maniera. Sì perché da parte del programma non è arrivata alcuna conferma (né smentita).

I più attenti, però, hanno fatto notare che Filippo Bisciglia (il conduttore del programma di Canale 5) già a Tv, Sorrisi e Canzoni aveva detto: "Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni". Che ci sia un collegamento tra queste parole e l'indiscrezione oppure si riferiva in generale a un ritmo più sostenuto delle dinamiche delle coppie? Non resta che attendere.

