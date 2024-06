Temptation Island 2024, cosa c'entrano Totti e Ilary con una delle coppie

Tra poche settimane (ancora non è nota la data ufficiale ma presumibilmente sarà il prossimo 20 giugno) prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Alcune delle nuove coppie che intratterranno il pubblico di Mediaset sono già state presentate. Si tratta di: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica e ora anche Raul e Martina.

Chi sono Raul e Martina

Dal breve video di presentazione pubblicato sui social di Temptation Island ieri 9 giugno, si evince che il rapporto tra Raul e Martina non è un rapporto facile. E neanche sano. O almeno questo è quello che emerge dalle parole della donna: "Ho 26 anni, vengo da Roma. Scrivo io a Temptation Island perché lui con me è geloso e possessivo, tanto è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Lui mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà". Ma lui non è d'accordo: "Il nostro problema - cioè la mia gelosia - non è in realtà così grave. Non mi ritengo neanche una persona possessiva, sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei. Credo che la convivenza ci aiuti, invece".

Cosa c'entrano Totti e Blasi

La coppia romana, che già sta facendo discutere sui social, pare che abbia due conoscenze molto note nella Capitale. Di chi si tratta? Di Francesco Totti e Ilary Blasi, gli ormai ex coniugi (anche se la separazione ufficiale non è ancora arrivata). Proprio così, stando a quanto riportato dal sito Biccy, i due concorrenti del reality conoscerebbero il Pupone e la conduttrice Mediaset.

In realtà, da quello che si apprende al momento, non è che ci sia chissà quale tipo di rapporto di amicizia. Semplicemente Raul e Ilary si seguono a vicenda. Probabilmente, come scrive il sito di gossip, perché lui lavora in un famoso locale della Capitale, noto anche ai personaggi dello spettacolo. Tra coloro che ci sono andati a mangiare ci sarebbero stati anche Totti e Blasi. L'unico aspetto che salta all'occhio è che Blasi segue Raul (e viceversa) ma non la fidanzata di lui. Mentre lei - Martina - segue Totti (che però non ha ricambiato il follow). L'ex capitano giallorosso non segue né Raul né Martina.