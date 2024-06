Temptation Island, fidanzata richiede il falò anticipato. Chi è e perché

In alto il video del primo falò di confronto

Non è trascorsa neanche una puntata e già è stato richiesto il primo falò di confronto. Siamo a Temptation Island, il programma di Canale 5 tornato in onda con la nuova edizione. Subito alcune coppie si sono fatte notare: Tony e Jenny, Martina e Raul ma soprattutto Alessia e Lino.

I due, fidanzati da 4 anni, non convivono. Alessia ha scritto al programma perché pensa che Lino la tradisca ed è stanca di rincorrere un regazzo immaturo. Lino, invece, vorrebbe che Alessia gli stesse meno addosso. Insomma, motivi differenti. Anche atteggiamenti differenti. Mentre Alessia è più rispettosa e riservata, Lino invece si è mostrato subito "a proprio agio" (per utilizzare un eufemismo).

A seguito degli atteggiamenti di Lino con la tentatrice Maika, Alessia chiede il falò anticipato. Arriva Filippo in villaggio: “So che una di voi voleva parlare con me”. Alessia chiede il falò e allora il presentatore si reca nel villaggio dei fidanzati: “Ciao ragazzi, una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato. Lino, lo ha richiesto Alessia”. Bisciglia saluta tutti e Lino comincia a riflettere: “Io ci sono andato pesante? Lei è molto gelosa e possessiva. Lei vuole che sto dalla mattina alla sera con lei, che non esco, che non devo fare un ca**o”.

Poco dopo Alessia, accompagnata da Martina, si è recata di fronte al conduttore, aspettando che Lino arrivasse. Ma Lino non è mai arrivato. Lei commenta: “Me lo aspettavo”. Martina dice: “Meglio, lei ha bisogno di questo tempo per capire”. Alessia piange. Successivamente lo richiede una seconda volta.

