Temptation Island, Filippo Bisciglia poco prima della puntata: "Non era mai accaduto". A cosa si riferiva

Manca pochissimo all'inizio della nuova puntata di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Il pubblico è in attesa di scoprire l'evoluzione delle storie delle varie coppie. A poche ora dall'inizio, il conduttore ha deciso di pubblicare su Instagram un video, facendo alcune rivelazioni. Cosa ha detto?

Le parole di Filippo Bisciglia

Via Instagram stories, oggi 18 luglio, Bisciglia ha detto: "Buonasera a tutti. Questa sera la prima frase che dirò durante Temptation Island sarà: 'Come vi ho anticipato, sta per succedere qualcosa che non si è mai visto prima a Temptation Island. Questo qualcosa riguarda..". Ma poi il conduttore non ha continuato la frase. Non si sa, dunque, a cosa e a chi si stesse riferendo in particolar modo.

A cosa si stava riferendo

Tutto è stato rivelato appena è iniziata la puntata, alle 21:40. La coppia protagonista è quella formata da Alessia e Lino. Lei vede un video della tentatrice Maika e di Lino. Si dicono reciprocamente si essere l'uno il prototipo dell'altra. Lui poi afferma: "Qua viene il bello, il nostro. Mi vuoi abbracciare un po'? Siamo fuoco io e te. Tu fai più parte di me, nel senso che ti ci vedo fuori con me, perché sei come me". Lei annuisce e si siede in braccio a lui. Sono vicini e continuano a parlare e ad abbracciarsi.

"Io ti guardo sempre, tu sei bellissima - dice Lino -, madonna mia, da dove sei uscita tu? Basta che ci guardiamo negli occhi e ci capiamo. Ti ho stuzzicata parecchio oggi?". "Abbastanza per farmi sbroccare, tu mi hai detto che io mi innamoro di tutti.. io sono sempre stata fidanzata in vita mia. Un giorno vedo un Lino e un giorno ne vedo un altro, ma a me piace questo", risponde lei.

Si mettono sotto le coperte, lui si avvicina per baciarla vicino alla bocca. Alessia è furiosa: "Mi fa schifo, per me come uomo non ha niente. Penso che la decisione l'ha presa". Ma Bisciglia ha un altro video per lei. Si torna a vedere il video, Lino e Maika sono sempre abbracciati sotto le coperte, ma stavolta in una zona diversa del villaggio. "Ti devi dare una calmata, tu sei più pazzo di me", dice lei. Alla fine si sono addormentati insieme. Non si sa cosa sia accaduto sotto le coperte, ma forse si può immaginare. "Sono arrivata a una mia conclusione. Io questa persona non la voglio più, non può far parte della mia vita e lui uomo no è", dice Alessia.

