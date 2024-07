Temptation Island, Jenny rivela che Tony le vieta di indossare alcuni vestiti. Poi piange (il video)

In alto il video in questione

Oggi, giovedì 11 luglio, sta andando in onda una nuova puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La puntata inizia con la coppia formata da Jenny e Tony. Il loro rapporto, è chiaro, non è sano. In buona sostanza lui ha rivelato di aver sempre fatto quello che desiderava, spesso senza considerando neanche lei. Jenny, invece, lamenta di essere stata sempre manipolata da lui.

Jenny parla con le altre ragazze e dice: “Non c’è niente di male nel vivere cose con spensieratezza senza sentirsi sbagliati. Per l’abbigliamento lui (il fidanzato, ndr) mi ha fatto sentire sbagliata. Io stamattina volevo mettermi il completo con le fragole però pensavo che era bucherellato, un po’ scollato. Qui sto avendo coraggio di indossare cose che lui reputa sbagliate. Se lui fosse stato qui mi sarei fatta condizionare per non ferirlo". Poi aggiunge: "Anche il fatto di viaggiare.. lui per senso di protezione mi dice che non devo andarci se è lontano e vado con le amiche.

"I cogli**i non mancano mai", le proteste di Tony

Lui guarda il video e afferma che è giusto: “Questo l’ho capito”. Poi va in onda una sfilata nel villaggio, anche Jenny sfila e lui (guardando il video) protesta: “Io voglio proteggerla da questi elementi.. i co*lioni non mancano mai”, dice riferendosi ai tentatori. Ci rimane male e gli altri fidanzati gli dicono: “Ma è matto".

Lui insiste: “Lei non lo dice che stavo in barca dalla mattina alla sera e ora colleziono monete. Solo mi dice che il problema sono io. Abbiamo barattato questo, lei per il mio cambiamento non si veste più come prima. Quando andiamo in discoteca mi dà fastidio che lei sta in regia con me e la insultano, dicono ‘figa’”. Raul commenta: “Ma se questi sono i problemi.. figa è un offesa? Tu non la stai proteggendo”.

Tony e Lino in barca con le tentatrici

Tony poi si prepara: camicia, profumo ed esce. Invita Lino ad andare con lui: “con questo outfit capiranno che qualcosa è cambiato, no?”. Quindi si organizzano per un viaggio in barca: “Appena usciamo dal porto festa e bordello”. Lino e Tony escono con diverse ragazze. Fanno un bel brindisi tutti insieme: “Inizia la nostra festa”. Tony: “La mia ragazza veniva in barca con me, deve accettare questo con lei e poi ci sono anche le ragazze”. Poi aggiunge: “La cosa più bella.. volevo ringraziare tutti per questa bella festa, siete fantastici. Se non ci vediamo, vi voglio bene”.

Una volta arrivata al falò, Jenny afferma: “Con questo vestito mi lascerebbe a casa, si sentirebbe troppo guardato”, dice lei. Poi aggiunge: “A me piace e lo voglio indossare con fierezza. Sto capendo qui dentro che non sono sbagliata” e piange. “Lei ha ragione quando dice che la manipolo.. lei a volte sceglie vestiti succinti che diventano volgari. A me non piace la volgarità però lei essendo piccola..”, afferma poi lui.

