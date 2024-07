Temptation Island, litigio furioso tra Lino e Alessia. Interviene Bisciglia, poi le offese: "Schifoso, mer*a". Il video

In alto il video di Lino e Alessia

Giovedì 18 luglio. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e che continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico. Alessia e Lino sono la coppia con cui si apre la puntata. Lei è arrabbiata per i comportamenti del fidanzato: "Mi ha uccisa. Non ha più senso stare qua, se voleva fare la bella vita e divertirsi se ne andava in vacanza. Io voglio il falò di confronto. “Le devi fare queste porcate”, dice di nuovo Alessia. Filippo si reca nuovamente nel villaggio dei fidanzati per capire qualcosa.

Poi torna e dice: “Mi dispiace, la produzione mi dice che non vuole venire”. “Ma deve venire.. Filippo, noi siamo entrati qui che lui doveva mostrarmi fiducia. Io me ne voglio andare, lui pure si comporta da single. Basta, non ha dignità. Non sta bene, deve farsi vedere da qualcuno”. Bisciglia prova a riandarci. Lui scuote la testa. Poi dice: “Io penso che non ho ancora capito nulla, voglio vivermi la situazione. Voglio rimanere ancora un altro po’”.

Filippo Bisciglia registra un filmato

Allora il conduttore ha un'idea e dice: “Facciamo un video. Tu le dici che non ti muovi da qui finché lui non arriva”. “Non era mai successo, siamo alla quinta richiesta”, dice il conduttore. Lui registra un video ad Alessia che dice che non andrà via. Lei: “Ma tutto bene? Mai vista una cosa del genere. Ma veramente stiamo facendo? Sto sclerendo. Ti giuro, vado io”. Filippo entra nel villaggio e cerca Lino. Tutti i cameraman lo rincorrono. “Lino, la tua fidanzata vuole che guardi questo”. Lui guarda il filmato. “Che ho capito?”, si domanda lui. Poi chiede a Maika che intenzione abbia lei. “Se te ne vai tu, io che ci sto a fare qua?”, dice lei. Lino e Maika si salutano con lunghi abbracci.

Il falò di confronto

Dapprima prende la parola Alessia: “Fai schifo, sei una merda. Questo individuo è colui che diceva che io ero troppo gelosa e psicopatica. Ora è venuto il vero Lino. Le mancanze? Ma di cosa. Un giorno sì e un giorno no fai le porcate. Come uomo non hai niente. Volevi fare la vacanza? Te ne andavi a Ibiza”. “Io vivo di quello che sento, non di giudizi”, dice lui. “Ma non ti fai schifo?”, insiste lei. Che poi aggiunge: “Io ho pianto tutti i giorni, tu sei uno schifo. Silenzio. Io ho conosciuto tutti i ragazzi.. amore mio”.

Ancora litigano e poi vengono mostrati i filmati. “Se mi faccio i filler alle labbra.. non ti dico cosa mi ha detto. Una poco di buono, non ti dico quello che dice. Il seno rifatto neanche e ora si è scelto la bambola gonfiabile. A te nessuno ti crede, si è capito che persona sei”, aggiunge lei. Il litigio continua per diversi minuti. Entrambi scelgono di andare via da soli. La loro storia, dunque, è terminata.

