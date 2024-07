Temptation Island, lite furiosa tra Lino e la tentatrice Maika: "Calmati, mi rompi il ca**o". Il video

In alto il video con Lino

Durante la parte finale di Temptation Island (puntata in onda su Canale 5 giovedì 11 luglio) è stato dato ampio spazio alla coppia di Lino e Alessia, già protagonisti delle scorse puntate. A far discutere, stavolta, non solo i comportamento di Lino verso la fidanzata Alessia, ma anche quelli dello stesso Lino nei confronti della tentatrice Maika, con cui sembra essere nato qualcosa. Cos'è accaduto?

Lino e Maika d'amore e d'accordo

Inizialmente sembra che tra Lino e Mika tutto fili liscio con l'olio: “Ho notato tante cose.. io ho capito. Proverò a fare tutto ciò che mi sento di fare, senza pensarci troppo”, afferma lei. “Io voglio una situazione sistemata - dice lui -. Se io e te ci fidanziamo e ti dico che non mi piacciono i tuoi amici, tu li metti da parte?”. “Io sono predisposta per far star tranquilla l’altra persona”, assicura lei. Alessia è comprensibilmente arrabbiata, mentre vede il video.

“Aprite la porta, subito”, sentenzia Alessia, che vuole andare via. “Me ne scappo dalla spiaggia eh”, minaccia. “Deve accettare subito il falò, questa me*da. Lui ha scelto, si prendesse la barbie. Questo sta fuori, lui può avere vicino solo una persona come lui. Si merita le corna. Alessia non sta proprio nel suo cervello. Quindi sei libero.. per me può pure finire, che senso ha? Devo aspettare che si baciano?”, dichiara Alessia, che piange: "Da quando sono entrata è così, voglio andarmene. Non ce la faccio più, non lo so”.

Il litigio inaspettato

Ma poi tutto cambia. Lino e Maika litigano: “Il tuo problema è la testa, non hai la testa”, assicura lui. Maika replica: “Placati, calmati. Non mi stare a giudicare, meglio che mi sto zitta..”. “Qua dentro si è fidanzato e sta a rompe il ca**o a me - le parole di Maika -. Amore mio, io sono single. Tu no. Follia, Lino basta, gioca con altre persone, con me non ci scherzare”. “Io provo sensazioni..”, dice lui, sorridendo.

“Tienitele per te le sensazioni. A me che vieni qua e mi dici che rido e scherzo con tutti allo stesso modo, pensa tu alla tua storia, no che mi fai passare per quella a cui piacciono tutti. La camomilla? Prendila te. Mi sa che sei un po’ confuso. Come fai a dire che mi innamoro di tutti? Ci conosciamo? Non credo. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Io sono capace di litigare, sono stata fidanzata per anni”, dice Maika. “Vai a piangere?”, domanda Lino. “Oh quando si inca**a è bella proprio”, aggiunge poi ui. Alessia è senza parole. “Lui è il classico schifoso e maschilista. Alessia, io non lo so come hai fatto in quattro anni. Sono sconvolta”, commenta Martina.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera