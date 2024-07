Temptation Island, Luca confessa: "Ho il cervello sul ca**o". Il video

In alto il video con Luca e Gaia

Su Canale 5, tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, va in onda una nuova puntata di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia racconta i viaggi nei sentimenti di alcune coppie. Tra queste, durante l'attuale edizione, c'è anche la coppia formata da Gaia e Luca. Di loro si era già parlato a seguito di alcune dichiarazioni di Luca a dir poco sui generis. Adesso, ci sono degli aggiornamenti.

Il rapporto tra Gaia e Jakub

Gaia trova nel tentatore Jakub un confidente, un amico speciale. E Luca? Non reagisce bene. Guardando un video di loro due, Luca commenta: “Ora si accende il demone.. io scavalco”, dice Luca guardando il filmato di Gaia e il tentatore Jakub. “Io mi sto facendo un sacco di problemi, capito? Dal primo giorno potevo fare il coglio** e puntare la più figa. Lei ha detto che lui è al centro del villaggio, ma di cosa parliamo? Sai con quante mi son visto io nella mia vita? Che neanche se lo sogna. La donna è coinvolta mentalmente, non capisce più un ca**o o mette a repentaglio ogni cosa. Lei ora si è svegliata da un giorno all’altro”.

Va in onda un altro filmato con Gaia e il tentatore. I due sono vicini e si abbracciano: “Lo so che ti piaccio, puoi dirlo anche apertamente”, dice lei. Giocano insieme, si abbracciano. “Sfigata.. veramente”, afferma il fidanzato Luca, arrabbiato. Si passa al falò. Luca parla con una tentatrice: “Mi fa sentire vivo, che ca**o vuoi che sia, magari lo faccio e poi entro nel modo e dico: ‘No, l’ho fatto di nuovo’. Quando trovo una persona interessante sì lo voglio ma poi.. se lei pure cercasse le stesse attenzioni che cerco io, non lo accetterei”, le sue parole in relazione al tradimento.

Poi confessa: “Ho il cervello sul ca**o.. ragiono così e faccio la ca**ta”, ammette. “Mi fa stare male perché accettare di sentirsi dire certe cose fa male. Mi fa piacere il fatto che lo dica, che dica che ha il cervello lì - dice Gaia al conduttore Filippo Bisciglia-. Siamo entrati per capire determinate cose. Io voglio altro, lo so. E magari puoi vuole altro. Fa male perché ne ho passate tante”.

