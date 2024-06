Amici 2024, noto ballerino approda a Temptation Island? La verità

Cosa hanno in comune Amici e Temptation Island? La società di produzione, certamente, (Fascino PGT), ma non solo. O almeno pare che ci sia anche un altro legame, con particolare riferimento all'ultima edizione del talent show appena terminato.

Procediamo con ordine. Stando a quanto riportato da alcune testate di gossip, infatti, uno dei ballerini dell'ultima edizione di Amici potrebbe ricoprire il ruolo di "tentatore" nel viaggio dei sentimenti di Canale 5. Per chi non lo sapesse, infatti, Temptation Island si appresta a tornare nelle case degli italiani. Oltre alle coppie, gli altri protagonisti sono tentatrici e tentatori che cercano di mettere alla prova i rapporti tra le coppie. Tra loro, sembra, che potrebbe esserci anche un noto ballerino di Amici di Maria De Filippi 2023/2024. Si chi si tratta?

Chi è il ballerino e cosa ha rivelato

Il suo nome è Nicholas Borgogni, il noto ballerino (prima di Raimondo Todaro, poi di Emanuel Lo), che più volte durante l'anno ha avuto da ridire con Alessandra Celentano. Si vociferava che proprio lui avrebbe preso parte al programma. Ma le cose non stanno esattamente così.

Il diretto interessato, infatti, è intervenuto sui social. Attraverso un TikTok, Nicholas ha dichiarato: "Allora… Nicholas è ufficialmente il primo tentatore di Temptation Island. Ora, il programma mi piace e anche molto, ma ragazzi… cosa volete che tento? Io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi". Insomma, le fan di Nicholas rimarranno deluse ma il ballerino non sarà tra i tentatori di Temptation Island 2024.