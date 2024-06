Temptation Island 2024: quando inizia, coppie, riassunti, conduttore

Torna l'estate e quindi, per i telespettatori di Canale 5, vuole dire solo una cosa: Temptation Island. Il programma televisivo - prodotto da Banijay Italia e Fascino PGT (cioè Maria De Filippi) - si appresta a incollare milioni di telespettatori di fronte alla tv, conducendoli nel famigerato "viaggio dei sentimenti" di 6 coppie che verranno divise (gli uomini in un villaggio, le donne in un altro) e "tentate" da alcuni/e single che proveranno a mettere alla prova il loro amore. C'è chi ha mandato la candidatura al programma per problemi di gelosia, chi ha dei dubbi, chi vuole avere delle conferme. Quando inizia il programma, chi lo conduce e quali sono le coppie di quest'anno? Di seguito tutte le informazioni utili.

Il programma, salvo cambiamenti, andrà in onda dal 27 giugno su Canale 5, in prima serata.

Il programma andrà in onda di giovedì e dovrebbe finire – sempre salvo cambiamenti come doppi appuntamenti o slittamenti improvvisi – il primo agosto. In totale, dunque, dovrebbero essere 6 puntate.

Anche quest'anno il conduttore (che nel caso specifico di questo programma è più che altro una voce narrante) è Filippo Bisciglia, conduttore tv nato a Roma nel 1977. Ex GF, ha partecipato anche a diversi programmia Mediaset e Rai in veste di concorrente, tra cui: Grande Fratello 6, Tale e quale show, Amici Celebrities, Fake Show - Diffidate delle imitazioni.

Al momento le coppie che sono state svelate sono 5:

Siria e Matteo

Jenny e Tony

Ludovica e Christian

Martina e Raul

Vittoria e Alex

Anche quest'anno ci saranno, come sempre, le single e i single che proveranno a tentare i fidanzati e le fidanzate. Nel momento in cui si scrive - 11 giugno - i ragazzi e le ragazze single non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Il programma va in onda il giovedì, dalle 21:10 circa su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play Infinity e su Witty TV.

Il mare cristallino della Sardegna è il palcoscenico di Temptation Island. l'Is Morus Relais, in Sardegna, è stato scelto anche stavolta per ospitare le coppie pronte a godere dei comfort della splendida location.

Articolo in aggiornamento