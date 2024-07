Temptation Island, Martina: "È gravissimo, sono shockata". Il video

In alto il video con Raul protagonista

Durante la nuova puntata di Temptation Island 2024, si è parlato anche di Raul e Martina. Il rapporto tra i due comincia a scricchiolare. Dal nulla, Raul si avvicina molto a una tentatrice. Martina e le altre fidanzate vedono tutto. “Cos’è questa cosa, però? Oi, tutto ok?”, dice Martina sconvolta. Le altre commentano: “Lo fa apposta, lui guarda la telecamera”, sentenziano loro. Una pausa e poi riprende il video.

Va in onda il filmato di Raul e la tentatrice: “A me piacciono le coccole”, afferma lui. Martina commenta tutto: “Io non faccio così con Carlo (il tentatore a cui si è avvicinata, ndr), sono shockata”. Siriana, la tentatrice di Raul, afferma: “Io non voglio andare a dormire”. Martina non crede ai propri occhi: “Sono shockata, questa sicuramente è una ripicca. Troppe coccole, neanche si conoscono. Raul è questo, lui è superficiale, prende coccole da chiunque. Io stavo proprio aspettando che uscisse questa parte, io passavo sempre per pazza”, e piange.

"Con me le ripicche si pagano carissime", "Sfigata". Il botta e risposta a distanza

Quindi Martina continua: “Con me le ripicche si pagano carissime. Se prima me la vivevo 90, ora la vivrò a 100. Non ha proprio capito con chi ha a che fare”. Successivamente è Raul a vedere un filmato con Martina e Carlo protagonisti. “Sto bene - dice lei al ragazzo appena conosciuto -. Penso che me la sto vivendo bene, che secondo me continuo a vivermela così, capirò tante cose. Nel bene o nel male. Mi sto rendendo conto di alcune cose”. Ma Carlo parla poco, infatti Raul sentenzia: “Parla da sola praticamente”. “Forse è finita”, dice Carlo in riferimento a Martina e Raul.

Lei non si sbilancia troppo. “Io non ho nemmeno una scritta sul corpo (un tatuaggio, ndr). Neanche tu, l’ho notato subito”. “Sfigata”, commenta Raul, che invece è pieno di tatuaggio. “Perché non mi hai salutato ieri sera? Questa cosa è gravissima. La buonanotte..”, dice lei a Carlo. In seguito sottolinea: “Chissà come andrà questa esperienza”. “Calci in cu*o e ride.. sfigata, è diventata stupida”, afferma Raul. Il ragazzo è arrabbiatissimo: “Che nervi” e dà un calcio a una palla.

Martina vede un video. C’è Raul che scherza ancora con la “sua” tentatrice. Finisce la serata e iniziano le coccole. Lei gli fa i grattini e le dice: “Vattene a dormire”. Martina commenta: “Mi dà fastidio, è il mio fidanzato. Però mi fa così male che.. devo mandarlo giù. Non mi sono ascoltata prima; ero sempre con il senso di colpa. Io capisco il contesto però io, a differenza sua, apro argomenti”. Insomma, i due muovono critiche reciproche l'uno nei confronti dell'altra. Come andrà a finire?



