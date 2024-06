Temptation Island, Raul perde le staffe: "Vaffancu**" e lancia una bottiglietta d'acqua. Il video

In alto il video con la reazione di Raul

La fidanzata di Raul, Martina, lo aveva detto fin dall'inizio: lui è troppo geloso. E infatti tutti i telespettatori hanno avuto modo di verificarlo in prima persona. È bastato pochissimo, infatti, per fargli perdere le staffe. In particolare Raul si è arrabbiato per il rapporto che la fidanzata Martina sembra aver instaurato con il tentatore Carlo.

Raul ha visto un filmato in cui Carlo poggia il braccio sulla spalla di Martina. Apriti citelo. Raul è arrabbiatissimo: “Zitti per favore, commentiamo quando mi calmo”. Raul è agitato, cammina in modo concitato. Poi si siede e si dispera. “C’è modo e modo per scherzare.. a me non devi mettermi alle prove, io devo stare sereno. Non queste ca**ate... Ma non c’è problema". E ancora Raul: "Io prima di lei mi divertivo. Dobbiamo stare più liberi? Va bene. A me la storia della relazione che devi stare sempre un po’ in ansia, ca**ate da film. No che ci deve stare il pepe. Che pepe ci deve stare? Vaffan**o il pepe”. Quindi scaraventa la bottiglietta d'acqua a terra.

La reazione del web

Sul web in tanti hanno criticato negativamente la scena: "È molto pericoloso", ha tuonato un utente. E ancora altri commenti simili: "5 minuti di programma e Raul si è dimostrato l'uomo più insicuro e psicopatico di tutte le edizioni", "Raul è il classico fidanzato tossico e possessivo da cui scappare a gambe levate".

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera