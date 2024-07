Temptation Island, Raul si dispera. Calci e pugni: “Che ca**o mi tocca vedere”. Il motivo

In alto il video con il pinnettu di Raul

Dopo Jenny e Tony, a Temptation Island (durante la puntata dell'11 luglio) si parla di Raul e Martina. La coppia romana comincia a "scricchiolare", specialmente per alcuni atteggiamenti di Martina che stanno dando molto fastidio a Raul. Lei, infatti, si è avvicinata al single Carlo. I due sono più vicini che mai, anche se lei talvolta sembra dargli spago, talvolta stare sulle sue.

Mentre Raul vede i filmati, commenta così: “Stupida.. mamma mia”. Quando a lei viene chiesto (dai tentatori) se non si stia comportando in qualche maniera strana, lei dice: “Lui mi conosce, sa”. Poi, in un altro filmato, Martina piange: “Non ho chiare delle cose dentro di me”. Carlo è pronto a rincuorarla: “Sei inca**ata? Sembri quasi carina stasera”. “Io sono sempre carina - afferma lei -. A me spaventa tutto: il contesto, me, lui no. Sono ancora sicura, però.. mi manca, ma non sono afflitta. Devo capire se avevo bisogno di tempo per me oppure se è legato al fatto che lui è stato così tanto attaccato a me che il mio carattere è diventato menefreghista. Oppure sono menefreghista per altri motivi, come se servisse questo distacco per capire determinate cose. Sono stata chiara”.

"Sono venuto qua a fa il coglio**", la rabbia di Raul

“Che ca**o me tocca vede a me oh”, dice Raul piangendo, subito dopo aver visto il video. “Sono venuto qua a fa il cogl***e” e piange ancora. Lei, al falò, afferma: “Per poter arrivare a un’idea nella mia testa devo vedere cosa accade dall’altra parte. Non so se lui (Raul) si sta mettendo in gioco, se ha parlato di me, non so che idea farmi sul mio ragazzo”. Ancora nessun video per lei. Martina commenta: “Lo sapevo. Non riesco a vederla come una cosa positiva, sono sincera. Non vorrei vedere il mio ragazzo che fa qualcosa di sbagliato ma almeno che si apre, sì”.