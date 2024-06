Temptation Island 2024, riassunto prima puntata: coppie, falò, litigi

Giovedì 27 giugno si è tenuta la prima puntata dell'edizione 2024 di Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Come sempre, la prima puntata è un'infarinatura generale, volta a far conoscere coppie, tentatori e tentatrici al pubblico. Ma stavolta si è entrati subito nel vivo delle dinamiche, con diverse coppie di cui già si sta discutendo sul web e con la richiesta di un falò anticipato. Di seguito una sintesi di ciò che è accaduto, in attesa della prossima puntata (giovedì prossimo).

La presentazione delle coppie

Christian e Ludovica. Christian, 34 anni, è fidanzato da un anno e 10 mesi con Ludovica, 29 anni, e convivono a Vasto.

Scrive Christian a Temptation Island perché Ludovica, per due volte, lo ha lasciato dicendogli che era confusa sui suoi sentimenti, quando in realtà, entrambe le volte lui ha scoperto che lei lo tradiva con lo stesso uomo. Se Christian l’ha perdonata è perché la ama, ma vuole essere sicuro che sia lo stesso anche per Ludovica.

Vittoria e Alex. Vittoria, 34 anni, fidanzata da 1 anno e 9 mesi con Alex, 36 anni. Lei vive a Biella e lui in provincia di Torino. Scrive Vittoria a Temptation Island perché si sente poco inclusa nella vita di lui. Vorrebbe capire se Alex vuole costruire con lei il suo futuro. Lui non vuole correre il rischio di sbagliare. Ha accettato di partecipare a Temptation Island per comprendere se Vittoria è la donna giusta per lui.

Alessia e Lino. Alessia, 30 anni, fidanzata da 4 anni con Lino, 29 anni. Vivono a Napoli, non convivono. Scrive Alessia al programma perché pensa che Lino la tradisca ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Lino partecipa a “Temptation Island” perché vorrebbe che Alessia gli stesse meno addosso.

Jenny e Tony. Jenny, 26 anni, fidanzata da 5 anni con Tony, 41 anni. Sono andati a convivere sin da subito a Catania. Scrive Jenny a Temptation Island perché Tony non le consente di vivere la sua vita liberamente e inoltre non si fida di lui. Tony partecipa a “Temptation Island” perché glielo ha chiesto Jenny. Dice di non limitare Jenny, ma di essere semplicemente protettivo.

Siria e Matteo. Siria, 22 anni, fidanzata da 7 anni con Matteo, 33 anni. Convivono da 4 anni a Massa Carrara.

Scrive Siria a Temptation Island perché oggi si sente diversa: è maturata e nel contempo ha affrontato una dieta che l’ha resa diversa fisicamente e l’ha portata a sentirsi più sicura di sé. Vuole capire se ancora oggi nonostante i suoi cambiamenti, i sentimenti di lui sono rimasti gli stessi. Matteo è rimasto sorpreso quando Siria ha scritto a “Temptation Island” e non capisce perché lei abbia chiamato, visto che per lui il rapporto va bene.

Gaia e Luca. Gaia, 24 anni, fidanzata da 1 anno e 8 mesi con Luca, 32 anni. Convivono a Riccione.

Scrive Gaia a Temptation Island perché, nonostante Luca dica di amarla, da quando stanno insieme l’ha tradita 3 volte. Lei teme di essere incastrata in una relazione che non la renderà mai felice e non capisce come possa un uomo dire di tenere a lei se continua a farla soffrire. Luca partecipa perché vuole capire se può essere l’uomo che Gaia desidera.

Raul e Martina. Martina, 26 anni, fidanzata con Raul, 23 anni, vivono entrambi a Roma ma non convivono. La coppia è tornata insieme da 10 mesi, dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022. Scrive Martina a Temptation Island perché Raul è troppo geloso e possessivo ed è per questo che in passato lo ha lasciato. Lui vorrebbe convivere ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Raul non si ritiene possessivo, semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna.

La confessione di Tony: "Ecco cosa faccio in Thailandia"

Tony è stato tra i protagonisti della prima puntata, specilamente per il lungo video che la fidanzata Jenny ha visto e che le ha fatto molto male. In questo filmato Tony ha ammesso di avere una doppia vita: "Mi aspetto di cambiare in questo percorso; avevo una doppia vita fino a qualche anno fa. Avevo la mia vecchia vita con questo Mr. Hyde che prendeva il sopravvento sulle situazioni e poi è arrivata Jenny e ha fatto breccia. Lei il mio mister Hyde non lo conosceva. Lei non la porto in Thailandia così posso essere me stesso e gestire il mio lavoro e qualche intervento di tanto in tanto. Per questo magari non la porto con me. All’estero prevale Mr Hyde. Lei lo immagina, ma non ha mai avuto la conferma”.

La rabbia di Raul

Martina lo aveva detto: Raul è molto instintivo, geloso e possessivo. E infatti lo ha dimostrato subito, non riscontrando minimamente il favore del pubblico da casa. Raul ha visto un filmato in cui Carlo poggia il braccio sulla spalla di Martina. Apriti citelo. Raul è arrabbiatissimo: “Zitti per favore, commentiamo quando mi calmo”. Raul è agitato, cammina in modo concitato. Poi si siede e si dispera. “C’è modo e modo per scherzare.. a me non devi mettermi alle prove, io devo stare sereno. Non queste ca**ate... Ma non c’è problema". E ancora Raul: "Io prima di lei mi divertivo. Dobbiamo stare più liberi? Va bene. A me la storia della relazione che devi stare sempre un po’ in ansia, ca**ate da film. No che ci deve stare il pepe. Che pepe ci deve stare? Vaffan**o il pepe”. Quindi scaraventa la bottiglietta d'acqua a terra.

Il falò anticipato

Inaspettatamente, già dalla prima puntata, qualcuno ha richiesto il falò anticipato. Si tratta di Alessia, delusa dal comportamento del fidanzato Lino. Ma quest'ultimo non accetta. Alessia piange sia prima che dopo, quando vede nuovi video del fidanzato. Come andrà a finire tra i due?

