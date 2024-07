Temptation Island, riassunto terza puntata: Lino umiliato, Raul si dispera e la rivelazione di Jenny (video)

In alto il video con le anticipazioni della prossima puntata

Tra l'11 e il 12 luglio si è tenuto su Canale 5 il terzo appuntamento di Temptation Island, il programma (di successo) condotto da Filippo Bisciglia. Litigi (anche inaspettati), lacrime (tante) e sentimenti. Ecco cos'è accaduto.

Jenny e Tony

La puntata inizia con Jenny e Tony, sempre più distanti. Lei ha anche accusato Tony di essere decisamente troppo protettivo nei suoi confronti. Lui addirittura tiene sotto controllo il modo di vestire della fidanzata, in modo eccessivo. Da qui è nata una discussione (a distanza logicamente). Jenny si è anche messa a piangere, ripensando alla storia con Tony e ai comportamente di lui

Raul e Martina

Che Raul sia geloso, non è una novità. Quindi, vedendo la sua fidanzata abbracciata a un tentatore "super muscoloso", qualche fastidio lo provoca. Dopo aver visto un video, infatti, Raul si infuria tra calci, pugni e parolacce. Insomma, niente di nuovo per il ragazzo, che ha già abituato il pubblico di Canale 5 a comportamenti simili.

La confessione di Luca

Dopo averci girato intorno (ma neanche troppo), Luca ha confessato di avere un vero e proprio "problema" con i tradimenti. In buona sostanza, non riesce a controllarsi. Per poi pentirsene poco dopo. "Ho il cervello sul ca**o", ha ammesso, sostenendo altresì che se la fidanzata si divertisse così come si diverte lui, non gli andrebbe affatto bene.

Lino e Maika litigano

Incredibile ma vero: un fidanzato e una tentatrice hanno litigato (e di brutto). Un episodio raro, che non è passato inosservato. Nella fattispecie si è trattato di Lino e Maika. Lui avrebbe accusato lei di essere "solo fisico" e niente più. Non solo. L'ha accusata anche di aver stretto troppe amicizie con gli uomini. Lei, dal canto suo, non solo ha rimandato le accuse al mittente ma ha anche ribadito con forza di essere molto altro.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera