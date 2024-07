Temptation Island, riassunto quarta puntata: Alessia e Lino si lasciano, l'inedito gesto di Filippo Bisciglia

Temptation Island 2024 è giunto alla quarta puntata. Una puntata importante per gli amanti del programma, una sorta di giro di boa. Durante questa puntata, infatti, una coppia ha deciso di lasciare il programma (da soli). Ma non solo. Diverse le dinamiche che hanno movimentato la serata, con alcune coppie particolarmente protagoniste. Cos'è accaduto?

Pre-puntata sui generis

Durante il pomeriggio di giovedì 18, Filippo Bisciglia ha pubblicato un inedito e inaspettato filmato. Il conduttore, infatti, ha detto: "Buonasera a tutti. Questa sera la prima frase che dirò durante Temptation Island sarà: 'Come vi ho anticipato, sta per succedere qualcosa che non si è mai visto prima a Temptation Island. Questo qualcosa riguarda..". Ma poi il conduttore non ha continuato la frase. A cosa si riferiva? A Lino e Alessia.

Lino e Alessia si lasciano

Alessia e Lino sono protagonisti di una puntata di duro confronto, in cui Alessia esprime rabbia per i comportamenti del fidanzato. Lei vuole un confronto immediato, mentre lui è riluttante. Filippo Bisciglia, il conduttore, cerca di mediare ma inizialmente Lino rifiuta nuovamente. Alla fine, dopo vari tentativi, Lino accetta di guardare un video messaggio di Alessia (registrato da Filippo Bisciglia, un gesto del tutto inedito). A quel punto Lino accetta e il confronto si sviluppa con numerose e reciproche accuse: Alessia critica duramente Lino per le sue mancanze di rispetto, mentre Lino tenta di giustificarsi (invano). Dopo un acceso litigio e la visione di alcuni filmati, entrambi decidono di separarsi definitivamente. "Mi fai schifo", "Nessuno ti crede", "Fai le porcate" sono state alcune delle "delicate" frasi di Alessia verso l'ormai ex fidanzato.

Martina e Raul

Martina e Raul sono un'altra delle coppie protagoniste della serata. Raul è molto geloso, mentre Martina lo è di meno. Raul agisce spesso d'impulso, a differenza di Martina. Tuttavia, durante questa puntata, qualcosa cambia: Martina segue il proprio istinto e si avvicina molto al tentatore Carlo. Raul, osservando questi comportamenti, si avvicina sempre di più alla "sua" tentatrice. Questa situazione provoca una reazione emotiva in Martina, che finisce per scoppiare in lacrime.

Le altre coppie

Infine, spazio alle altre coppie. Siria e Matteo, così come Vittoria e Alex, non hanno portato contenuti nuovi, a eccezione di un momento in cui Siria, grazie a una sorpresa dell'amica Jenny, riscopre la propria femminilità. Poi ci sono Gaia e Luca e la loro relazione tossica. Gaia parla con il tentatore Jakub, dicendogli: "Io ti cerco, non è una battuta. Questi giorni mi hanno aiutata a capire e da domani si riparte da zero. Posso dormire con la tua maglia?" Lui acconsente. Luca, vedendo il filmato nel pinnettu, sbotta: "Ma come ca**o stai messa?" e si arrabbia, dicendo che Gaia dovrebbe dirglielo in faccia, nonostante lei gli abbia sempre detto che è perfetto e che lo vede come padre. Luca fatica a dormire e ha chiesto un falò anticipato a Gaia. Come andrà a finire? Appuntamento a mercoledì 24 e giovedì 25 luglio per il gran finale.

