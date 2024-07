Temptation Island, seconda puntata: una coppia lascia il programma, l'incontro "hot" in doccia, Luca traditore seriale. Il riassunto

Anche questa settimana è andato in onda un nuovo appuntamento di Temptation Island, il programma tv condotto da Filippo Bisciglia e che racconta il viaggio nei sentimenti di 7 coppie fidanzate, non sposate e senza figli in comune. Durante la seconda puntata - quella andata in onda tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio - si è parlato di diverse coppie. Una di loro ha deciso di uscire separata. Chi sono e cos'è accaduto? I dettagli.

La scritta sul televisore

Durante la puntata è stata mandata in onda una scritta molto chiara con un avviso che cominciava così: "Attenzione". Di cosa si trattava?

Siria e Matteo

Da quando ha perso ben 85kg, Siria non sa più se vuole stare con il fidanzato Matteo. Lo ha confessato lei stessa, dicendo: "Lui (il fidanzato, ndr) è duro e freddo, prima mi accontentavo ma ad oggi mi sento diversa e di meritare più attenzioni e più complimenti. Magari cose a cui lui non fa neanche caso. Sono estasiata di passare tanto tempo con altri ragazzi, perché io sono sempre stata con lui. Ora sento necessità di passare più tempo da sola e con le mie amiche. Qui ci sono tutti bei ragazzi, metterò alla prova tutto quanto. Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo per lui prima", ha detto lei, lasciandosi poi andare anche a una rivelazione intima.

I tradimenti di Luca

Luca ha confessato di aver tradito più volte la fidanzata Gaia. Il motivo? "Un bisogno fisiologico", ha detto. Poi ha spiegato come la pensa: "Il piacere è piacere, magari il momento dopo mi sento una merda. Il senso di colpa ce l’ho, tornavo a casa e dicevo ‘porca pu**ana’, ma poi passano 2-3 giorni. Diciamo che in quel momento ho seguito l’istinto; è come il leone che azzanna l’animale perché deve resistere": Infine ha concluso: "Anche i matrimoni di una volta, che duravano 50 anni. Sai perché mio nonno è stato 50 anni con mia nonna? Perché la tradiva periodicamente. Secondo me la società ha fallito: fidanzamento, matrimonio, figli. Mi piace la figa, mi piace il sesso, che devo dire?".

Ludovica e Christian escono separati

La prima coppia "che scoppia" è stata, quest'anno, quella composta da Ludovica e Christian. Lei, infatti, facendo alcune rivelazioni con il tentatore Andrea, ha detto sul fidanzato: "A volte mi blocca dal punto di vista intimo. Lui magari mi cerca anche tutti i giorni, io.. in genere ho avuto ex diversi anche esteticamente e poi la relazione era più viva perché c’era più pepe. Anche caratterialmente i miei ex erano differenti".

E ancora: "Poi da quando Christian ha aperto questo bar, parla sempre del bar. Gliel’ho detto che sono stanca. Io ci tengo, è un ragazzo responsabile e so che è innamorato di me, ma io non so se sono realmente innamorata. Per come ho conosciuto l’amore prima di lui, era diverso e non so se sono innamorata. A volte mi sono allontanata da lui e la sua presenza - per messaggio o fisica - mi infastidiva. Se capisco che sto bene senza di lui, troverò il coraggio vero per allontanarmi.

Lui è sconvolto: “Non ci credo. Sono sincero: dopo queste cose mi sento anche io libero. Adesso faccio io un passo indietro, anche se la amo”. Poi vede un nuovo video in cui la fidanzata e il tentatore sono insieme in una piscina della spa: “Non mi aspettavo che me lo chiedessi e in così poco tempo - dice lei al tentatore -, se mi conosci tanto sono molto più simpatica di quello che credi”. Poi si prendono per mano e vanno a fare un massaggio di coppia. Dopo un ultimo video, Christian richiede il falò di confronto anticipato. Lì avrà modo di vedere un altro filmato - in cui si vedono Ludovica e Andrea uscire dal bagno insieme, dopo alcune parole non precisate e dopo che Andrea "le ha insaponato la schiena" - che porterà il fidanzato di Ludovica a prendere la decisione di uscire da solo. E lei? Ha incassato il colpo, affermando che avrebbe preso la stessa decisione.

