Temptation Island, Siria ha perso 85kg e non sa più se vuole Matteo: “Sono un’altra persona, totalmente”

In alto il video con Siria che parla

Durante la seconda puntata di Temptation Island, quella in onda oggi 4 luglio su Canale 5, è stato dato ampio spazio alla storia di Siria e Matteo. In particolare a lei, che ha raccontato com'è cambiata la vita da quando ha perso ben 85kg. Siria ha confessato: "Lui (il fidanzato, ndr) è duro e freddo, prima mi accontentavo ma ad oggi mi sento diversa e di meritare più attenzioni e più complimenti. Magari cose a cui lui non faneanche caso. Sono estasiata di passare tanto tempo con altri ragazzi, perché io sono sempre stata con lui. Ora sento necessità di passare più tempo da sola e con le mie amiche. Qui ci sono tutti bei ragazzi, metterò alla prova tutto quanto. Non sono sicura di provare gli stessi sentimenti che provavo per lui prima".

"Prima ero ossessionata da lui"

Quindi ha spiegato com'è la vita quotidiana, in casa: "Non mi ca*a. Io prima avevo un’ossessione per lui, non riuscivo a stare senza di lui neanche 20 secondi. Invece ora senza di lui sto bene. Poi lui odia tantissimo il mio lavoro perché gli dedico troppo tempo e poi quando lo dedico a lui non mi caga. Io torno e lui sta alla play. Io faccio da mangiare e devo stare lì ad aspettare, quindi alla fine luna parte della cena me la faccio da solo. Lui sta sempre alla play, io mi addormento che lui è alla play". Lui, che ha ascoltato tutto, ci è rimasto malissimo.

