Siria confessa: "Cosa mi diceva Matteo quando lo cercavo sessualmente", la rivelazione a Temptation Island

Giovedì 4 luglio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Temptation Island, la seconda della stagione 2024. Durante la puntata viene dato ampio spazio a una coppia su cui c'era molta attesa: Siria e Matteo. Nella fattispecie c'era grande interesse per Siria e la sua storia. La ragazza, infatti, ha perso ben 85kg e ora la sua vita è completamente cambiata. Talmente tanto che non sa più se vuole ancora Matteo accanto.

Lei si lamenta con le altre fidanzate: "Lui sta sempre alla play, io mi addormento che lui è alla play. L’amore? Una volta a settimana ma solo se usciamo. Io ho smesso di cercarlo sessualmente perché quando lo facevo tanto tempo fa mi diceva che non aveva voglia, io ero ancora grassa".

Quindi continua: "Mi è rimasto un trauma e quindi ho smesso di cercarlo. Ho anche paura che mi potrebbe piacere un altro capito? Ora sono totalmente un’altra persona, ora sto benissimo. Ho smesso di parlare dei problemi con lui. Se devo sfogarmi non vado da lui ma dal compagno di mia mamma. Io non sono stata da nessuna parte, nessun viaggio. Ho preso l’aereo per la prima volta tre giorni fa. Ho dei dubbi, non so se voglio stare con lui".

Lui, dopo aver visto il video, afferma: "Certo, stai sempre a lavorare. Dopo queste cose che mi ha detto.. non sa neanche se vuole più stare con me. Ma poi non è vero, è pure bugiarda. L’aperitivo? L’ho sempre mandata a farlo. Sono deluso da alcune cose che ha detto. Lei ha già il suo percorso nella testa. Lo ammetto alcune volte per la cena.. lei non se lo chiede perché io sto così”. Quindi si è difeso sostenendo di essersi chiuso poiché da piccolo è stato bullizzato in quanto troppo dolci: "Ora vorrei darle le attenzioni che non le ho dato".

