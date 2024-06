Temptation Island 2024: quante puntate sono e quando finisce

Giovedì 27 giugno, a partire dalle 21.25, su Canale 5 va in scena il ritorno del reality estivo "Temptation Island", giunto alla sua dodicesima edizione. Sette coppie in crisi o in cerca di risposte, tentatori e tentatrici pronti a mettere in discussione i sentimenti dei partecipanti: per i protagonisti del programma ci saranno diversi scogli da superare. Il tutto sotto la guida del padrone di casa Filippo Bisciglia. Ma quante puntate ci riserverà questa nuova stagione? Di seguito tutti i dettagli.

Temptation Island 2024: quando finisce?

Sebbene ne sia stata recentemente annunciata una versione autunnale, "Temptation Island" è, agli occhi dei telespettatori, il reality estivo per eccellenza, oltre ad essere quello dichiaratamente e prevalentemente incentrato sull'universo amoroso. In partenza giovedì 27 giugno, il programma giunge quest'anno alla sua dodicesima edizione ed è condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia. Il regolamento di "Temptation Island" dice che per partecipare al reality è necessario essere una coppia stabile di età compresa tra i 20 e i 35 anni, che è vietato avere figli in comune ed essere sposati.

Il format resta invariato ed è noto ai più: sette coppie in difficoltà, in cerca di conferme o risposte, arrivano in un villaggio situato in Sardegna: il Resort "Is Morus Relais" di Santa Margherita di Pula (CA). Le coppie vengono separate: gli uomini trascorreranno il tempo con dodici donne single "tentatrici", mentre le donne interagiranno con dodici uomini single "tentatori". Durante le prime serate, le coppie si incontreranno al falò per riflettere sugli eventi della settimana e confrontarsi sui loro sentimenti, che potranno risultare rinvigoriti, sbiaditi, incerti.

Le sette coppie di "Temptation Island 2024" sono: Partecipano a "Temptation Island 2024" anche le seguenti sei coppie: Alessia e Lino (30 e 29 anni), Gaia e Luca (24 e 32 anni), Jenny e Tony (26 e 41 anni), Ludovica e Christian (29 e 34 anni), Martina e Raul (26 e 23 anni), Siria e Matteo (22 e 33 anni), Vittoria e Alex (34 e 36 anni).

Scopriamo adesso il calendario della dodicesima edizione di "Temptation Island:

- Prima puntata: giovedì 27 giugno 2024

- Seconda puntata: giovedì 4 luglio 2024

- Terza puntata: giovedì 11 luglio 2024

- Quarta puntata: giovedì 24 luglio 2024

- Quinta puntata: giovedì 31 luglio 2024

- Sesta puntata: giovedì 7 agosto 2024

Il calendario qui riportato è quello previsto prima della partenza dello show. Eventuali cambi di giorno delle trasmissioni sono come sempre da mettere in preventivo.

