Temptation Island, tra i tentatori il figlio di un volto noto di Uomini e Donne

Mancano ormai poche ore alla prima puntata di Temptation Island e quasi tutte le informazioni riguardati la nuova stagione del reality sono note. Tra i tentatori quest'anno ci sarà il figlio di un volto molto noto della tv e in particolare della tv di Canale 5. Tra i single, che dovranno testare la fedeltà delle fidanzate, ci sarebbe anche Maicol Bei.

Ragazzo di 28 anni, di Gubbio, professione "operaio metalmeccanico. Ha due gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma" e la sua madre è l'ex dama di Uomini e Donne over, Anna Tedesco. A rivelarlo su Instagram è stato Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Tedesco da anni ormai non fa parte del dating show, ma il suo nome e il suo volto non sono certamente indifferenti per chi è un fan del programma di Maria De Filippi anche perché si è parlato molto di lei e del suo presunto, o meno, flirt con Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Fu Maicol a spingerla a Uomini e Donne

In un'intervista a Today, Anna rivelò che approdò a Canale 5 per merito del figlio: "Non l'ho scelto io ma mio figlio di 26 anni. Mi vedeva sempre a casa, sempre sola, mi diceva mamma: 'Trovati un uomo' e così decise di scrivere alla redazione ma io ero ignara di tutto. Mi arrivavano queste mail dove mi parlavano di provini e io le cestinavo. Poi una sera, parlandone con mio figlio mi disse: 'Volevi conoscere Maria De Filippi...' e lì ho capito che era opera sua".

"Il primo contatto telefonico con la redazione ce l'ho avuto con Francesca - aveva raccontato Tedesco - Ricordo che ero in piscina e che ho risposto solo perché c'era stato un momento di black out e non vedevo chi mi stesse chiamato. Quando ho risposto mi ha chiesto perché non mi fossi presentata ai provini. Io le spiegai un po' la situazione e le dissi anche che non ero alla ricerca di nessuno poi mi sono convinta e sono partita per Roma. Ricordo di essermi presentata con i jeans strappati e vedevo tutte truccatissime, mi sono detta: 'Ma che ci faccio qui'".

"Il primo colloquio è stato piuttosto frettoloso, ed è terminato dopo pochi minuti, non mi sentivo a mio agio. Poi mi ha chiama Angela e mi disse che avevo fatto colpo su tutti, perché ero molto determinata, però lei mi disse che dovevo tornare perché loro non sono soliti fare i colloqui telefonici ma decisero di fare un'eccezione. Iniziai a parlarle della mia vita e ad un certo punto mi disse: giovedì vuoi venire in trasmissione?". E il resto poi è noto.

