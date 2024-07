Temptation Island, lo strano avviso sullo schermo: "Attenzione". Cosa sta accadendo

Giovedì 4 luglio, su Canale 5 sta andando in onda la seconda puntata di Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La puntata si apre con la coppia di Alessia e Lino, sempre più distanti. A un certo punto, sullo schermo, appare una scritta molto chiara. Nero su bianco, infatti, viene annunciato qualcosa che i fan del programma apprezzeranno molto. Di cosa si tratta?

Al centro dello schermo si legge: "Attenzione: a settembre Temptation Island raddoppia", quindi le indicazioni per iscriversi alla prossima edizione, sul sito oppure chiamando a un numero telefonico. Dunque è confermato quanto si vociferava in queste ultime settimane. In particolar modo il sito di Davide Maggio aveva scritto: "A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna con nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore.

L’edizione autunnale arriva dopo lo stop di quest’inverno alla versione winter di Temptation Island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 e poi non più realizzata". Adesso, dunque, tutto trova riscontro. Ma chi ci sarà al timone? Le passate edizioni invernali (e vip) erano state condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. E stavolta? Non resta che attendere.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera