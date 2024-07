La figlia di Sinisa Mihajlovic a Temptation Island: il motivo

Solo una settimana fa è partita la nuova edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5. Un buon inizio, sia in termini di dinamiche che di ascolti. Squadra vincente non si cambia: al timone c'è sempre Filippo Bisciglia. Ma qualcuno ha notato anche un altro nome noto: quello di Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa, allenatore scomparso drammaticamente il 16 dicembre 2022.

Per chi non lo sapesse, la 27enne romana (che ha studiato psicologia), da qualche tempo lavora nella Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi che ha anche Mediaset come azionista. La Fascino produce i seguenti programmi: Uomini e Donne, C'è posta per te, Amici di Maria De Filippi, Tu si Que Vales e, appunto, Temptation Island.

Viktorija in tv

Alla fine della prima puntata del programma - andata in onda lo scorso giovedì - sono passati i titoli di coda con tutti i nomi dei tanti professionisti che lavorano al programma. Tra questi anche quello della figlia di Sinisa Mihajlovic, che lavora appunto nella redazione.

In passato Viktorija si era avvicinata alla tv sì, ma in un ruolo completamente diverso. Nel 2019, infatti, era stata tra le concorrenti dell'Isola dei Famosi. Nella fattispecie aveva partecipato insieme alla sorella Virginia. Quell'edizione - condotta da Alessia Marcuzzi e con Alda D'Eusanio e Alba Parietti opinioniste - venne vinta da Marco Maddaloni.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera