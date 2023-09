Teo Mammucari a Ballando con le stelle: il video di presentazione (in monoruota e senza casco)

Teo Mammucari è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2023. L'annuncio è arrivato attraverso la consueta modalità del programma di Rai 1 che giorno per giorno sta ufficializzando il cast con video social di presentazione degli stessi protagonisti.

"Sono Teo, ciao a tutti. Mi hanno chiesto: sei pronto per Ballando con le stelle? Ho detto assolutamente sì. Mi hanno detto che ci vuole postura, equilibrio, guardate che equilibro che ho io. Sto camminando su una ruota. Equilibrio, postura, testa alta. Sono stato dodici anni campione di tango, di valzer, ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese in Austria. Insomma, sono un mito" dice il conduttore nella clip postata sulla pagina Instagram di Ballando, realizzata riprendendosi con il cellulare a bordo di una monoruota elettrica per strada e senza casco. Tanti gli utenti che stanno commentando il debutto di Mammucari come ballerino sulla pista da ballo e diversi quelli che esprimono qualche perplessità per la scelta di presentarsi così, a bordo di una monoruota elettrica e con lo smartphone in mano (per quanto la normativa vigente al momento non preveda l'obbligo di indossare il casco). "Certo che usare il monopattino con il cellulare in mano è proprio educativo, complimenti alla diseducazione che state publicizzando", scrive qualcuno; "Questi video che mostrano uso del telefono in strada su monopattino dovrebbero essere censurati", aggiunge qualcun altro.

La curiosità di vedere Teo Mammucari di nuovo sui canali Rai è tanta. A qualche mese dal burrascoso divorzio da Le Iene l'ex volto di Mediaset torna così a lavorare con Milly Carlucci dopo l'esperienza a Il Cantante Mascherato. Nella prima edizione dello show, infatti, andata in onda tra il 10 e il 31 gennaio 2020, il conduttore vinse indossando la maschera del Coniglio. Ora non resta che aspettare sabato 21 ottobre per vederlo alle prese con i passi di provetto danzatore.