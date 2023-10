Teo Mammucari, la frecciata per Selvaggia Lucarelli dopo Ballando: "Forse non le è piaciuta la cena..."

La discussione tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli avvenuta durante la seconda puntata di Ballando con le stelle ha portato al lapidario giudizio dello zero dato all'esibizione del concorrente, ma anche alla rivelazione di una cena avvenuta tra loro anni fa. "Ti ho conosciuto vent'anni fa a un cabaret", ha iniziato a dire la giurata, poi interrotta dal concorrente: "Siamo usciti insieme, dilla tutta...". Davanti alla negazione di Lucarelli, lui ha incalzato: "Ma come non siamo andati insieme io e te? Ci siamo frequentati... Ma che bugiarda". Davanti all'insistenza, Lucarelli alla fine ha ammesso che sì, sono andati a cena insieme una volta.

"Scorretta" ha infine definito Selvaggia Lucarelli Teo Mammucari, deluso per lo zero alzato sulla paletta. E poco fa, tornando sull'argomento, ecco arrivare una frecciatina alla giurata: "Non capisco se Selvaggia Lucarelli ce l’abbia più con me o coi tassisti… forse non le è piaciuta la cena", ha scritto a corredo del video che ha riproposto il botta e risposta della puntata.