Terra amara, le anticipazioni di oggi 12 maggio

Le voci sulla morte di Colak si diffondono in tutta la città e Betul, sentendosi forte nel suo presunto diritto come erede della fortuna di dell'uomo, fa ritorno in paese insieme alla madre Sermin. Le due donne fanno irruzione nella sontuosa dimora di Colak, chiamando immediatamente il loro legale per ottenere un elenco dettagliato dei beni che potrebbero essere assegnati in eredità. Ma l'avvocato ha notizie tutt'altro che liete, rivelando a Betul che, agli occhi della legge, lei non è affatto la moglie del deceduto: il loro matrimonio non risulta nei documenti ufficiali.

Betul cerca allora, freneticamente, un escamotage per aggirare questa scomoda verità, ma la sua ricerca viene interrotta dall'apparizione improvvisa di Colak. Di fronte a una folla assortita - composta da Lutfiye, Fikret, Zeynep e l'intera servitù della villa Yaman oltre alle guardie di Colak - l'uomo svela il piano elaborato insieme a Zuleyha per smascherare la vera natura di Betul.

Nel mentre, Gaffur confida a Uzum la possibilità di un secondo matrimonio, trovando un sorprendente consenso. Ma il destino riserva altre sorprese quando Gaffur, incaricato di fare la spesa per la villa, scopre che Hakan ha già acquistato tutti gli articoli precedentemente elencati. Nonostante ciò, la merce non è mai arrivata nella cucina di villa Yaman.

Insospettita da questa misteriosa discrepanza, Zuleyha decide di seguire il marito, rivelando la scomoda verità: Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese. Furiosa per l'ennesima menzogna, la protagonista prende la dolorosa decisione di porre fine alla loro relazione.