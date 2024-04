Terra amara, le anticipazioni di oggi 21 aprile

La festa nuziale tra Hakan e Zuleyha si conclude, e la coppia, piena di felicità per l'inizio di una nuova vita insieme, fa ritorno alla villa. Ma se è ben visibile l'entusiasmo dei braccianti, che accoglie gli sposi novelli, lo stesso non si può dire du Sermin e Betul, che rimangono indifferenti e covano un crescente rancore. Circa gli altri personaggi, Zeynep spinge Cetin a rivelare il nome del padrone di casa presso cui si è stabilita: quando viene fuori il nome di Fikret, insiste per pagare l'affitto. Abdulkadir incrocia casualmente Colak in un ristorante, e i due decidono di unire le forze contro il comune nemico: Betul. Quando Zuleyha si rende conto di aver perso la spilla portafortuna di Leyla, Fadik accusa Cevriye, che si offende per essere stata diffamata.

Dopo le dovute ricerche Zuleyha - coadiuvata da Gaffur, Rasit e Fadik - scopre che Sermin e Betul sono le responsabili del furto della spilla portafortuna di Leyla e le espelle dalla casa. Senza un posto dove andare, Sermin chiede aiuto a Fusun, ma quest'ultima si rifiuta di ospitarla, non fidandosi più di lei. Betul, dal canto suo, torna da Abdulkadir, professandogli il suo amore e chiedendo perdono, ma l'uomo non le crede e la allontana. Vahap, presente alla scena, decide di ospitare le due donne senza che il fratello ne sia al corrente.

Fikret persuade Zeynep a rimanere nell'appartamento che le ha affittato, e durante una cena i due approfondiscono la loro conoscenza reciproca. Vahap rivela ad Abdulkadir che il matrimonio tra Colak e Betul è stato una messinscena orchestrata dallo stesso Colak per ingannare Betul: i due, in tal modo, non sono quindi ufficialmente sposati.