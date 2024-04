Terra amara, le anticipazioni di oggi 28 aprile

La domenica pomeriggio di Canale 5 ci regala oggi, 28 aprile 2024, a partire dalle 14.50, un nuovo appuntamento con “Terra amara”, la soap turca che ha ottenuto in Italia un successo straordinario. Nella puntata in onda oggi Hakan porta Zuleyha e i bambini in vacanza: in realtà c'è in ballo una faccenda pericolosa, per la quale l'uomo potrebbe rischiare addirittura la vita.

Terra amara: le anticipazioni del 28 aprile 2024

Per vendicare la morte di suo padre, il giovane boss della mafia libanese Hamran prende di mira Hakan. Ma Abdulkadir interviene tempestivamente, mettendo in fuga il ragazzo, dopo averlo ferito. Nonostante tutto, Hakan vive nel terrore che l'uomo possa attaccare la sua famiglia, quindi prende una decisione drastica: convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini, per allontanarsi dalla minaccia. Sermin e Betul, dopo essere rimaste senza casa, continuano a vivere da Vahap, che però le tratta in modo tutt'altro che accogliente. La situazione diventa insostenibile quando Abdulkadir scopre la loro presenza e le costringe a lasciare la dimora del fratello: le due si troveranno ancora una volta senza un tetto. Zuleyha sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ad Hakan e i bambini. Ma la donna ha modo di rilassarsi: nota un comportamento strano da parte del marito e, indagando, scopre che l'uomo ha ancora legami con Abdulkadir, il che solleva sospetti e dubbi sulla loro relazione. Di fronte alle bugie del marito, Zuleyha prende la decisione di lasciare l'hotel. Hakan, dal canto suo, insieme ad Abdulkadir, continua la sua ricerca disperata di Hamran, che sembra proprio irreperibile. Ma il suo coinvolgimento in questa missione mette a rischio non solo la sua relazione con Zuleyha, ma anche la sua stessa vita. Quando Hakan torna in albergo, scopre, dunque, che Zuleyha è scomparsa.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (28 aprile)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda su Canale 5 domenica 28 aprile 2024, dalle 14.50. Gli episodi della soap turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

