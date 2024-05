Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 31 maggio

Fikret fa la sua proposta di matrimonio a Zeynep e condividono poi la lieta notizia con amici e parenti. Altrove la situazione è ben più drammatica: Betul, Abdulkadir e Vahap, in fuga dalla giustizia, raggiungono il confine siriano. Qui, Vahap viene fermato dalle autorità a causa di un passaporto che riporta il nome di un ricercato. Nonostante l’arresto imminente, Vahap riesce a eludere la cattura e torna a Cukurova, dove viene individuato da Colak. Quest'ultimo, avendo l'opportunità di ottenere un vantaggio, minaccia di denunciare Vahap ai gendarmi. Sotto scacco, Vahap gioca d'astuzia: intrufolandosi nella villa di Colak, vi nasconde la pistola utilizzata per l’omicidio di Bayram Celik e contatta il comandante dei gendarmi, comunicando la posizione esatta del corpo sepolto di Celik.

Betul, intanto, riesce a raggiungere Aleppo e, per mantenere una linea di comunicazione aperta, fornisce il suo numero di telefono a Fusun, chiedendole di passarlo a Sermin. Fusun, però decide di darlo a Zuleyha. Determinati a catturare Betul e Abdulkadir, Fikret e Zuleyha organizzano una missione per localizzare i fuggitivi ad Aleppo. Dopo intense ricerche, i due riescono a trovare la casa in cui si nascondono i ricercati, lo catturano e li portano in Turchia per rispondere dei crimini commessi.

Sistemata in una pensione grazie a Lutfiye, Sermin si vede costretta ad accettare un umile lavoro come netturbina per poter sopravvivere. La puntata si conclude con il ritorno a casa di Fikret e Zuleyha, portando con sé la promessa di giustizia e una speranza rinnovata per il futuro della loro comunità.