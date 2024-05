Terra amara, le anticipazioni di oggi 5 maggio

Nuovo pomeriggio in compagnia di “Terra amara”, la soap turca in onda su Canale 5 oggi, 5 maggio 2024, a partire dalle 14.30. Abdulkadir viene arrestato: mentre Hakan medita un piano di fuga, Zuleyha dice chiaramente al marito che non è più disposta a tollerare le sue menzogne.

Terra amara: le anticipazioni del 5 maggio 2024

Abdulkadir, pronto a partire per allontanarsi dalla vita di Hakan e Zuleyha, viene improvvisamente arrestato dalle autorità per l'omicidio di Fekeli. L'intera comunità, compreso Fikret, si riunisce per celebrare la giustizia: finalmente sono emerse prove schiaccianti contro il mandante dell'assassinio di suo zio. Ma, ovviamente, non tutti accettano di buon grado l'avvenimento: mentre Abdulkadir è condotto in prigione sotto lo sguardo sprezzante dei cittadini, suo fratello Vahap e Hakan si rifiutano di accettare la sua condanna e pianificano un audace piano di fuga. Sermin e Betul, intanto, trovano rifugio segreto nella casa di Fusun, ignari della sua presenza. Mentre le relazioni tra Fikret e Zeynep si consolidano, un'atmosfera di rivalità si accende quando Rasit, armato di un vecchio sidecar, sfida Gaffur. La gara tra i due termina con la vittoria sorprendente di Rasit, causata dall'imprevisto esaurimento di benzina nel pick-up di Gaffur. Mentre Hakan continua ad elaborare un piano per liberare Abdulkadir dalla prigione, la sua relazione con Zuleyha subisce un'altra complicata frenata quando lei scopre le sue menzogne. Nonostante il perdono concesso, Zuleyha avverte Hakan che al prossimo problema troncherà l'unione in modo definitivo. Con spirito divertito e provocatorio, Bahar alimenta il pettegolezzo suggerendo a Cevriye che Fadik e Rasit guadagnino molto di più di lei. La situazione si intensifica ulteriormente quando anche Gaffur e Uzum si uniscono al gioco, contribuendo a complicare la situazione.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (5 maggio)

La nuova puntata di “Terra amara” va in onda domenica 5 maggio 2024, dalle 14.30 su Canale 5. Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV