Terra amara, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Gli assassini di Hakan vengono finalmente arrestati e portati davanti alla giustizia. In poco tempo, Vahap scopre da Tahir che suo fratello è tornato a Cukurova ed è stato incarcerato. Durante una visita in prigione, Vahap promette ad Abdulkadir che farà in modo che Fikret paghi per le sue azioni. Altrove giungono notizie decisamente più liete: Fadik e Rasit vengono a sapere che presto diventeranno genitori.

La giustizia prevale e Cukurova può dormire sogni tranquilli: Betul, Abdulkadir e Colak vengono tutti condannati all'ergastolo. Mentre Zuleyha sembra aver trovato una dimensione di calma e ottimismo, a villa Yaman fervono i preparativi per le nozze di Fikret e Zeynep, un evento che riempie di gioia tutti gli abitanti della città. Durante la festa, anche Gaffur e Gulsum decidono di sposarsi alla fine dell'estate. Cevriye riceve a sua volta, finalmente, una proposta di matrimonio.

Quando tutto sembra avviarsi verso un lieto e quieto futuro, una minaccia giunge inaspettata: nel bel mezzo dei festeggiamenti tutti vengono bruscamente messi in allerta quando Vahap minaccia di far esplodere una bomba tra gli invitati, chiedendo la liberazione di Abdulkadir. Nel caos che ne segue, il vecchio Adnan si rende conto che la bomba di Vahap è in realtà farlocca. Le autorità intervengono prontamente, arrestando Vahap e permettendo alla festa di continuare senza ulteriori interruzioni.