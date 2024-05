Terra amara chiude: quando va in onda l'ultima puntata

La soap opera turca "Terra amara", eccezionale successo di Canale 5, giunge alla conclusione. Dopo una sterminata quantità di peripezie, la storia di Zuleyha e quella degli altri personaggi della serie hanno una data ufficiale di chiusura. Scopriamo, di seguito, quando andrà in onda su Canale 5 l'ultima e attesissima puntata dell'amata serie.

Terra amara: quando finisce la soap turca

Tutto ebbe inizio il 4 luglio 2022: Canale 5 decise di proporre, in day time, una soap opera turca in piena estate. Quasi una scommessa, si direbbe, un prodotto da sfruttare in piena estate, in vista della ripresa dei palinsesti autunnali. "Terra amara" (titolo originale: "Bir Zamanlar Çukurova") è ambientata nella Turchia degli anni '70 e '80 e segue le vite di Zuleyha Altun e Yılmaz Akkaya: innamorati e costretti a nascondere la loro vera identità, si fingono fratelli per sfuggire a un passato tormentato a Istanbul. La loro fuga è motivata dall'omicidio commesso da Yılmaz per proteggere Zuleyha dalle violenze sessuali del fratellastro Veli. Questo evento li porta nella provincia di Adana, a Cukurova, dove trovano lavoro presso la tenuta di Hunkar Yaman e suo figlio Demir. La trama si complica quando Demir si innamora di Zuleyha. Da quello spunto iniziale è passata tanta acqua sotto i ponti: peculiarità della serie è l'eccezionale quantità di avvenimenti, che si presentano a ritmo incessante. Molti sono stati i personaggi che hanno perso la vita, tante le new entry. Colei che mantiene saldamente, dall'inizio alla fine, il ruolo di protagonista è Zuleyha, interpretata da Hilal Altınbilek.

Sviluppi della trama a parte, il passaparola ha fatto di questa soap - trasmessa in patria dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022 - un vero e proprio caso: gli ottimi risultati in termini di auditel hanno convinto la rete a promuoverla in pianta stabile nei palinsesti televisivi della rete. Il successo è stato permanente e crescente fino all'approdo in prima serata televisiva (evento straordinario per una soap opera pensata per il day time). Con l'avvicinarsi della conclusione della serie, Canale 5 ha centellinato il materiale rimanente e "Terra amara" è stato trasmesso in prima serata (in vari giorni della settimana, dalla domenica al venerdì, fino al giovedì), riservando la collocazione pomeridiana alla sola giornata della domenica.

La conclusione di "Terra amara" è ormai alle porte ed è ufficialmente scattato il countdown per il gran finale della serie. Canale 5 ha più volte modificato la su programmazione, utilizzando i restanti episodi della soap per riempire prime serate della rete. Salvo ulteriori modifiche abbiamo una data conclusiva per la messa in onda dell'ultima puntata della serie. Il calendario degli ultimi appuntamenti con la soap opera è così strutturato:

Domenica 5 maggio: 14.30

Giovedì 9: 21.25

Domenica 12: 14.30

Giovedì 16: 21.25

Domenica 19: 14.30

Giovedì 23: 21.25 . Puntata finale

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 la domenica pomeriggio, a partire dalle 14.30 e il giovedì in prima serata, dalle 21.25. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

