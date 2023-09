Cosa accade nelle nuove puntate della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 16 settembre 2023. Impietosita da Mujgan, Zuleyha le permette di vedere Kerem Ali, ma la moglie di Yilmaz scappa con il piccolo, rischiando la tragedia. Successivamente Zuleyha e Yilmaz tentano l'attesa fuga d'amore, ma qualcosa gira storto.

Terra amara, le anticipazioni dal 10 al 16 settembre 2023

Mujgan ammette di aver simulato una gravidanza per cercare di trattenere Yilmaz, suscitando la rabbia sia di suo marito che di Fekeli. Yilmaz decide di mettere Mujgan al cospetto di Zuleyha e di tutti gli altri, costringendola a confessare la verità. Questo evento fa capire a Demir che l'amore tra Yilmaz e Zuleyha è ancora intatto. Tuttavia, Mujgan deve affrontare l'ira di Fekeli e di sua zia Behice: alla fine le due donne vengono allontanate dalla tenuta.

Yilmaz si riunisce con suo figlio Kerem Ali e rivela a un dubbioso Nazire i suoi piani di fuga pianifica la loro fuga. Fekeli trasferisce Mujgan e Behice a Cukurova, ma proibisce loro di avvicinarsi a Yilmaz o a Kerem Ali. Tuttavia, Yilmaz rifiuta di far vedere Kerem Ali a Mujgan, portando a tensioni ancora maggiori.

Zuleyha confessa a Demir il suo amore per Yilmaz, e sorprendentemente, lui si mostra comprensivo. Ma quando Yilmaz scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo, si arrabbia. Zuleyha interviene per proteggere Mujgan e Kerem Ali.

Yilmaz e Fekeli decidono di far tornare Mujgan e Behice alla villa per tenerle sotto controllo fino al divorzio. Nel frattempo, Mujgan pianifica di fuggire con Kerem Ali, e Yilmaz e Zuleyha pianificano la loro fuga. Quando la donna racconta l'accaduto a Yilmaz, quest'ultimo palesa tutti i suoi dubbi sulla buona fede di Demir.

Mujgan cerca disperatamente di evitare la separazione da suo figlio: impietosita, Zuleyha lo rapisce e lo mostra alla donna. Ma Mujgan se ne approfitta e tenta la fuga con il piccolo: i due cadono nel fiume e sarà proprio Zuleyha a salvarli. Hayri riferisce il tutto a Demir, mentre Yilmaz viene a sapere che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo, minacciando così Mujgan. A difendere la dottoressa sarà ancora una volta Zuleyha. Per evitare ulteriori pericoli, Yilmaz e Fekeli decidono di far tornare Mujgan e Behice alla tenuta. Fikret scopre intanto che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar.



Nel mezzo di questa tensione, Saniye si ribella all'autorità di Sevda, e Gaffur ha l'opportunità di emigrare in Germania. Fekeli accetta il divorzio tra Mujgan e Yilmaz con l'accordo che Mujgan resti ad Adana con il figlio. Mujgan progetta di fuggire con il bambino, come Yilmaz e Zuleyha che pianificano la loro fuga durante la cerimonia funebre di Hunkar.

Zuleyha mette un sonnifero nella bevanda che i partecipanti alla cerimonia bevono e cerca di fuggire con Yilmaz e i bambini. Tuttavia, vengono fermati dalla polizia. Demir riprende i suoi figli e chiede a Zuleyha di tornare con lui. Fekeli invita Yilmaz a non considerararlo più suo padre.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 10 al 16 settembre)

Le nuove puntate della soap turca “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 10 agosto alle 14.30 e da lunedì 11 a sabato 16 settembre 2023 alle 14.10. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.