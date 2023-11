Leggiamo quali sono i momenti salienti della nuova settimana di “Terra amara”, in onda da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023 su Canale 5. Dopo essere stata respinta da Demir, Umit è assetata di vendetta e si coalizza con Fikret. Nel frattempo Gaffur viene cacciato dalla tenuta, mentre è tutto pronto per la festa di compleanno del piccolo Adnan.

Terra amara, le anticipazioni dal 13 al 18 novembre 2023

Per vendicarsi di Demir, Umit chiede a Mujgan di mettere un proprio bracciale nell'auto dell'uomo. Quando Zuleyha lo ritrova, lui dice di averle dato un passaggio pochi giorni prima. Sia Demir che Sevda capiscono le intenzioni di Umit. Gaffur, intanto, si intrufola nella casa di Mujgan, dato che Saniye continua a impedirgli di entrare in casa. Mujgan però lo scopre e trova il modo di colpevolizzare Zuleyha per l'accaduto. Gulten si sfoga con Fadik riguardo i comportamenti del fratello, aggiungendo che ha inoltre impegnato l’atto di proprietà del suo terreno.

Demir vuole incontrare Umit per chiarire l'episodio del braccialetto e mettere in chiaro la fine della loro relazione. La donna non si mostra molto accomodante e, tornata a casa, trova Fikret ad aspettarla: i due escogitano un piano per annientare Demir. Umit telefona a Demir, dicendogli che sta per morire. Quando lui si precipita per soccorrerla, Fikret li fotografa insieme.

Mujgan ha scoperto che Gaffur ha occupato la sua casa: a quel punto Gulten è costretta a parlarne con Demir, che caccia prontamente Gaffur dalla tenuta: all'uomo non resta che trovare rifugio presso le baracche, ma Rasit trova il modo per mandarlo via anche da lì.

Sevda prende in consegna una busta destinata a Zuleyha. Insospettita la apre e scopre che all'interno ci sono delle foto di Umit e Demir. Quando Sevda si reca infuriata da Umit, quest'ultima le confessa di essere sua figlia. Una Sevda sotto shock ha un infarto e viene ricoverata. Zuleyha e Demir corrono ad assisterla.

Umit ribadisce a Sevda di essere stata abbandonata da lei. Sermin chiede invece a Sevda chi sia Ayla, ma Sevda si finge confusa e non risponde. Quando Umit non viene invitata alla festa di Adnan si convince a sposare le cause di Fikret. Gaffur è intanto solo, affamato e senza una casa, e finisce con il rifugiarsi nella stalla di villa Yaman. Anche da non invitata, Umit si presenta ugualmente alla festa, provocando il fastidio di Demir si innervosisce. Quest'ultimo annuncia chdi voler dare ad Adnan il nome del suo vero padre.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 13 al 18 novembre)

I nuovi episodi di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 13 a sabato 18 novembre 2023 dalle 14.10 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

