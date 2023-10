Cosa accade nelle nuove puntate della soap turca “Terra amara”, in onda con da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023. Mentre Mujgan e Fikret si interrogano dei sentimenti che l'uno nutre nei confronti dell'altra, Behice viene inchiodata: tutti capiscono che è responsabile della morte di Hunkar. Per la donna inizia una fuga con poche possibilità di salvezza.

Terra amara, le anticipazioni dal 16 al 21 ottobre 2023

Cetin e Gulten rifiutano l'offerta di Fekeli di trasferirsi a casa sua. Zuleyha accarezza l'idea di riavvicinarsi a Demir, ma si accorge che l'uomo non sta dormendo nel suo letto. Il rapporto tra Fikret e Mujgan è ancora tutto da definire: lui le confessa che non riesce a dimenticarla. Fekeli vuole accertarsi della buona fede di Fikret, in modo da poter dare la sua benedizione per la loro relazione. Intanto alla tenuta si presenta un misterioso tassista, che afferma di conoscere l'identità della persona che ha ucciso Hunkar, anche se la sua ricostruzione dei fatti convince poco.

Cetin ascolta una confessione che Fikret fa a Bahtiyar, dove parla dei suoi sentimenti per Mujgan, mentre Zuleyha si rende conto di provare, forse, dei sentimenti per Demir. Gaffur confessa a Saniye di avere ucciso Hatip: dopo averne parlato a lungo, i due decidono di raccontarlo anche a Demir. Intanto Rasit ha diffuso in città la notizia di un'aggressione di Demir nei confronti di Behice.

Quando Gaffur confessa a Demir di aver ucciso Hatip, lo Yaman gli dà una lezione, ma decide di non denunciarlo. Fekeli intercetta Mujgan intenta a vendere i propri gioielli per poter pagare a Behice le spese del trasferimento a Istanbul. Fekeli insiste dunque di pagare personalmente queste spese. Dopo un'attenta analisi, Sevda e Zuleyha capiscono che Behice è la responsabile della morte di Hunkar, ed è anche colei che ha lasciato i gioielli in casa di Sevda. Zuleyha accusa Behice pubblicamente.

Zuleyha dimostra che Behice è responsabile della morte di Hunkar e dei due ex mariti della zia di Mujgan. Behice fugge ma prima deruba Gaffur. Zuleyha e Fekeli cominciano a inseguirla e anche Demir e Fikret si mettono sulle tracce dell'assassina. Dopo alcune scorribande, e l'ovvia disperazione di Mujgan, Demir blocca Behice sul ciglio di un dirupo. La donna, piuttosto che essere catturata, si toglie la vita lanciandosi nel vuoto.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 16 al 21 ottobre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023 alle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.