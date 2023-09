Un avvenimento shock segna le nuove puntate della soap turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da domenica 17 a sabato 23 settembre 2023. Contro ogni aspettativa Demir accetta la relazione tra Yilmaz e Zuletha: mentre i due innamorati progettano un roseo futuro, un incidente spezza per sempre tutti i progetti.

Terra amara, le anticipazioni dal 17 al 23 settembre 2023

Zuleyha torna a casa da Demir per non perdere i propri figli: affranta, viene consolata da Sevda la consola. Yilmaz cerca invano il perdono di Fekeli. A sorpresa, Demir si convince a concedere il divorzio a Zuleyha. Le condizioni dell'uomo risultano essere più che ragionevoli: Leyla resterà alla tenuta, mentre Adnan andrà via con la madre; in più entrambi potranno vedere i loro figli quando lo vorranno. Fekeli troverà una soluzione per il divorzio tra Yilmaz e Mujgan e, alla fine dei giochi, Demir e Yilmaz si stringono la mano, decisi a seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Behice intende tutelarsi e vorrebbe garanzie da Fekeli per non perdere il sostegno economico.

Yilmaz e Zuleyha iniziano a fantasticare sul loro futuro: il matrimonio, la nuova imponente abitazione e la felicità; ma guardano anche all'immediato: in attesa di sbrigare le pratiche per il divorzio lei vivrà con Adnan in attesa del divorzio, Leyla resterà con Demir e Kerem Alì con Mujgan. I discorsi vengono interrotti quando Yilmaz viene chiamato da Nazire a causa di un infortunio a Kerem Ali. Strada facendo Yilmaz ha un brutto incidente d'auto, viene soccorso da Demir e Zuleyha e portato d'urgenza in ospedale

Fikret ne approfitta per indagare sul motivo che ha condotto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar; continua a portare avanti il suo doppio gioco e a corteggiare Mujgan. Suo cugino Bahtiyar comincia invece a lavorare in ospedale. Irritata dai comportamenti della nonnina, Saniye appoggia la scelta di Gaffur di trasferirsi in Germania.

Yilmaz uomo si sveglia dallo stato di coma e chiede di poter vedere i suoi figli. Il drammatico avvenimento ha fatto riavvicinare anche Zuleyha e Mujgan. In città comincia a diffondersi la notizia che Demir ha salvato Yilmaz. L'unica non entusiasta del risveglio di quest'ultimo sembra essere Behice.

Demir va a trovare Yilmaz in ospedale: i due continuano a maturare un buon dialogo e il primo chiede al suo ex rivale di badare a Zuleyha e ai bambini nel caso non dovesse sopravvivere. Anche Fekeli si avvicina a Demir, allertando i notabili di Cukurova Demir sarà, da ora in poi, come un figlio per lui. La presenza di Sevda infastidisce Gaffur, che comunica a Gulten e Cetin di volersi trasferire in Germania.

Le condizioni di Yilmaz si aggravano improvvisamente: dopo aver dichiarato il suo amore a Zuleyha, l'uomo muore. La protagonista si reca con Mujgan e Fekeli all'obitorio per un ultimo saluto a Yilmaz. Dopo il tragico evento, Mujgan eredita una grande fortuna. Quando Demir decide di andare con Adnan alla preghiera serale per Yilmaz, Fekeli gli ribadisce che adesso lo considera come un figlio.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 17 al 23 settembre)

Le nuove puntate della di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 domenica 17 agosto alle 14.30 e da lunedì 18 a sabato 23 settembre 2023 alle 14.10. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.