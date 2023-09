Leggiamo le anticipazioni della soap turca “Terra amara”, in onda con le nuove puntate da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023. La domanda al centro di questi nuovi appuntamenti è la seguente: che fine ha fatto il denaro di Yilmaz? L'eredità ricevuta da Mujgan è infinitamente inferiore alle aspettative. Mujgan accusa uleyha di essere una ladra.

Terra amara, le anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023

Quando Fekeli scopre che Mujgan e Behice vogliono trasferirsi a Istanbul insieme a Kerem Alì, infuriato, le caccia via di casa; le donne si trasferiscono in un albergo, dove incontrano l’avvocato, che comunica loro che l'eredità di Yilmaz è molto meno alta di quel che si credeva. Intanto Umit incontra Fikret in gran segreto. Mujgan confida a Fikret che Yilmaz aveva venduto le sue proprietà a Hunkar e che, forse, Zuleyha è la sola a sapere dove sono finiti i trenta milioni (ignorando che lo stesso Fikret sa molte più cose di ciò che crede lei).

Fikret mette al corrente Fekeli degli ultimi aggiornamenti su Mujgan. Fekeli decide allora di perdonare Mujgan e le chiede di tornare a casa insieme a Behice. Dopo aver scoperto che Umit e Fikret sono amici di vecchia data, Mujgan decide di confrontarsi con Zuleyha sull'eredità di Yilmaz: quest'ultima, però, la caccia di casa quando la "rivale" la accusa di essere una ladra. Demir permette a Umit di andare a vivere in una villa di sua proprietà.

Arriva intanto il giorno del matrimonio tra Gulten e Cetin, celebrato alla tenuta degli Yaman: una festa organizzata da Zuleyha per tenere fede a una tradizione propria di Hunkar. Le scelte della moglie vengono accolte con grande approvazione da Demir. Behice incarica Nimet di indagare sul denaro (sparito) di Yilmaz. Fekeli viene a sapere che Fikret ha profanato la lapide di Adnan. La giustificazione del giovane risiede nella sofferenza causata da Adnan a tante persone, ma Fekeli resta molto perplesso dalle sue parole. Zuleyha trova una lettera in cui il padre di Demir aveva scritto a una donna che dichiarava di essere incinta di suo figlio.

All'ennesima risposta di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli allontana nuovamente da casa sua la zia di Mujgan. Quest'ultima ha intanto degli scontri a lavoro con Umit, ma successivamente litiga anche con sua zia, per vecchi episodi di carattere familiare.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 2 al 7 ottobre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023 alle 14.10 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.