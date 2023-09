Cosa accade ai personaggi di “Terra amara” dopo la morte di Yilmaz? Nelle puntate in onda sa lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023 su Canale 5 tutti dovranno fare i conti con la scomparsa del protagonista: a partire ovviamente da Zuleyha, che assumerà adesso nuovi ruoli e mansioni.

Terra amara, le anticipazioni dal 25 al 30 settembre 2023

La morte di Yilmaz segna irrimediabilmente lo stato d’animo di tutti i personaggi (o quasi) della soap: la più sofferente è ovviamente Zuleyha, nonostante il supporto di Demir: la donna medita di lasciare la tenuta per non rovinare la reputazione del marito. Ma se anche Mujgan appare provata, Behice guarda soltanto in casa propria. Nel frattempo Fekeli cede a Fikret il controllo delle attività che erano di Yilmaz.

Dopo aver ricevuto la lettera dal centro di lavoro, Gaffur decide di intraprendere un viaggio verso la Germania: una scelta che preoccupa Fadik, che teme che Sevda stia cercando di allontanarla insieme a Rasit. Demir si sente tradito dalla scelta di Gaffur e Saniye; ad aiutarlo c’è Sevda, che lo aiuta anche a comprendere le buone intenzioni e la generosità di Gaffur.

Fekeli decide di celebrare Yilmaz alla moschea, a una settimana dalla sua morte. Mujgan non condivide questa scelta, ma Behice le raccomanda di comportarsi bene e pensare maggiormente all’eredità. Gaffur capisce che i responsabili dell’offerta di lavoro in Germania sono in realtà degli impostori e, da Istanbul, torna a casa comunicando a tutti che è stato mosso della nostalgia; riesce quindi a ritrovare il suo vecchio lavoro.

Un salto temporale di tre mesi, ci mostra una Zuleyha in procinto di raccogliere l’eredità di Hunkar e di diventare la signora di Cukurova. Mentre Fikret profana la tomba di Adnan Yaman, Demir fa la conoscenza di un’affascinante e misteriosa ragazza di nome Umit: la donna viene poco dopo nominata primario dell’ospedale di Cukurova, soffiando il ruolo a Mujgan. Quando Gulten prova l’abito da sposa che Zuleyha ha fatto per lei, provoca l’invidia di Fadik. Fikret e Mujgan continuano a frequentarsi, mentre Sevda incoraggia Demir a riconquistare Zuleyha.

Demir invita Umit alla premiazione del miglior imprenditore di Cukurova. Un evento che vede la partecipazione di Fekeli e Fikret. Quest’ultimo vuole vendicarsi di Demir, per le colpe che avrebbe avuto Adnan Yaman: scopriamo che Fikret potrebbe essere suo figlio illegittimo, nato da una relazione segreta tra Adnan e sua madre: il padre di Demir si sarebbe successivamente rifiutato di aiutare Fikret e la madre. Intanto Demir cede a Zuleyha tutte le quote della Adnan Yaman Holding.

Dopo essersi candidata, spinta da Sermin, Zuleyha viene eletta come presidente dell’associazione di beneficenza, precedentemente presieduta da Hunkar

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 25 al 30 settembre)

Le nuove puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023 alle 14.10. Gli episodi della soap turca sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity,